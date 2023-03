P3C : 112 jours plus tard, Huppaye B renoue avec le succès

À 37 ans, le robuste défenseur passé notamment par Mélin, Jandrain, Jodoigne, Jauche et qui a débuté en équipe première à Huppaye alors qu’il avait à peine 16 ans en a vu d’autres. Pilier de l’équipe, il admet que le changement d’entraîneur a insufflé un nouvel élan au groupe. "Benoît Plomteux a fait ce qu’il a pu et ce n’était pas toujours évident pour lui. Je pense que l’arrivée de Benjamin Danielswiez a amené davantage de rigueur et de cohésion. Il possède un certain franc-parler et les choses sont plus claires. Il y a énormément de qualité dans le vestiaire avec des gars d’expérience qui tiennent la barraque derrière et des jeunes talentueux dans le milieu et devant. Le classement actuel ne correspond pas aux compétences présentes."

Il reste cinq matchs aux Huppaytois pour montrer ce qu’ils ont dans le ventre et prouver qu’ils valent mieux que leur avant-dernière place. Pour Sébastien Dubois, il s’agira aussi et surtout de terminer sa carrière sur une bonne note. "Je prendrai effectivement ma retraite footballistique à la fin de la saison. Le calendrier semble abordable avec des matchs contre Incourt B, Ottignies et Bierges et l’objectif est vraiment de prendre un maximum de points à la maison pour tenter de grappiller une place au classement."