Maximilien Drion vice-champion du monde en ski-alpinisme: "Vingt minutes d’effort seul face à la pente"

Deuxième du classement général actuel des manches de la Coupe du monde, Maximilien Drion avait un certain statut à défendre. "Si le premier savait qu’il avait de la marge avec habituellement entre 30 et 50 secondes d’avance sur moi, je savais que je n’avais pas la même marge d’erreur dans la course à la deuxième place. Je voulais cette deuxième place, j’espérais atteindre cette ambition mais il fallait répondre présent le jour J. Une course difficile, en altitude, mais je savais que j’avais les jambes pour y parvenir."

La course verticale, une discipline à part, très spéciale. "C’est la plus difficile du calendrier, confirme-t-il. Un départ à 2 000 mètres d’altitude et une arrivée à plus de 2 500 mètres avec 570 mètres de dénivelé. Une succession de pentes et de parties plates qui cassent sans cesse le rythme et auxquelles il faut s’adapter pour assurer les relances. Le genre d’épreuve qui ne vous laisse pas le temps de vous installer dans votre zone de confort."

Malgré la difficulté, Maximilien Drion adore cette épreuve. "J’apprécie vraiment car je parviens à gérer un effort qui est pourtant terriblement difficile. Dans cette épreuve, c’est simple, les meilleurs sont devant. C’est vingt minutes d’effort où vous êtes seul face à la pente et où il faut serrer les dents jusqu’à l’arrivée."

Mais Maximilien était prêt à répondre à l’attente. "Je suis en grande forme depuis plusieurs semaines, j’avais à cœur de montrer que ma forme me permettrait d’atteindre mon ambition. Je suis très heureux d’avoir pu répondre présent en allant chercher cette médaille d’argent."

Une chute sur la course sprint le prive de finale

La veille, Maximilien Drion s’était aligné sur la course sprint, avec une demi-finale à la clé mais aussi un événement qui l’a privé d’une finale qui lui tendait les bras. "J’ai été bousculé au début de la course et dans ma chute, j’ai perdu mon ski. Le temps de le remettre et de repartir, j’ai perdu entre sept et huit secondes dans l’aventure. Je n’ai toutefois pas lâché, je suis revenu sur mes concurrents, pour terminer quatrième, à cinq petits dixièmes de seconde de la finale. C’est râlant car j’avais la finale dans les jambes et sans cette chute, j’y aurais certainement participé. J’espère pouvoir prendre ma revanche lors des prochaines manches de la Coupe du monde en Autriche et en Norvège."

Jamais deux sans trois

Après le sprint et la course verticale de mardi et mercredi, Maximilien Drion bouclera son triptyque mondial par l’individuelle ce samedi. Une course de 12,5 kilomètres avec 1 600 mètres de dénivelé au menu. "Je vais bien me reposer jusque samedi pour aborder au mieux cette course. Il y aura quatre montées et descentes, du hors-piste aussi, mais les conditions devraient être bonnes dans les Pyrénées le jour de la course. Avant de commencer ces championnats du monde, mon ambition était de décrocher un Top 10 dans les trois disciplines. C’est chose faite en sprint et sur la verticale, j’espère pouvoir y arriver samedi sur l’individuelle. En tout cas, je suis extrêmement motivé car je sais que c’est jouable si je gère bien mon effort."