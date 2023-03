Le Villersois Simon Roussel doit apprendre

À partir du blocus, Simon a eu plus de temps pour rouler. "Je suis donc passé à environ 400 kilomètres par semaine. J’ai repris de manière plus intensive début janvier et j’ai pu faire un test à l’effort mi-janvier où j’ai pu voir mon évolution. Contrairement à beaucoup, je n’ai pas été en stage, donc j’ai fait toute ma préparation en Belgique. Une semaine avant la reprise, j’ai eu une petite maladie qui m’a fait diminuer mon temps d’entraînements. À part ça, j’ai eu peu de pépins physiques cet hiver."

C’est donc avec un sentiment mitigé que le coureur de l’ECW élites et espoirs a débuté sa saison, samedi en province de Liège, à Villers-le-Temple. "Mes ambitions ? C’est surtout une année de découverte. Le but est de prendre un maximum d’expérience en espoirs car il y a une différence de niveau par rapport aux juniors. J’aimerais aussi finir un maximum de courses en essayant de moins en moins subir. L’objectif principal est évidemment de continuer à prendre du plaisir car sans cela c’est très compliqué de trouver de la motivation."

Mais le cap est important entre les deux catégories. "La principale différence que j’ai pu remarquer pour l’instant entre la catégorie espoirs et juniors, c’est le nombre de participants aux courses. En juniors, à cette période de l’année, on était maximum 30 au départ alors que là, on était 102. Du coup, le niveau varie beaucoup entre les coureurs en espoirs. Certains sont des semis pro qui ont une structure professionnelle. Ils ont donc une vie dédiée au vélo alors que d’autres travaillent à côté ou font des études."

"Il me manque de l’expérience"

Il faudra donc un peu de temps au Villersois. "Je pense que ce qu’il me manque pour l’instant, c’est du rythme. Mais avant tout, comme je ne suis pas très à l’aise dans un peloton, je suis souvent dans le dernier tiers. À cause de cela, je fais plus d’efforts que si j’étais mieux placé. Je perds donc plus d’énergie à chaque relance, quand il faut boucher des trous ou encore quand je suis pris dans une bordure. Il me manque donc de l’expérience et toujours de l’entraînement pour parfaire ma condition et faire monter mon niveau de forme."