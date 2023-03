Après avoir affronté le leader woluwéen dimanche dernier, La Hulpe B s’attaque ce samedi à un autre gros morceau. "Nous sommes en confiance et nous avons les armes pour les embêter. Si nous voulons accrocher quelque chose en fin de saison, une victoire est impérative", confie le coach Arnaud Lambert.

Auderghem B- Bierges

Déplacement périlleux pour les Biergeois chez le second du classement. "Sur 25 joueurs, j’ai 10 blessés et quelques gars en vacances donc cela risque d’être très compliqué et il est temps que la saison se termine", explique Sébastien Goossens (T1).

Polonia Limelette - Huppaye B

Après Saint-Josse B, les Huppaytois veulent enchaîner du côté de Polonia Limelette. "Un déplacement compliqué contre une équipe dotée d’un solide impact physique. Nous avons repris des couleurs mentalement et nous sommes prêts pour ce combat", résume le T1 Benjamin Danielswiez.

Ottignies - Walhain B

La onzième place est en jeu entre nos deux représentants brabançons wallons. Un seul petit point sépare les deux formations. "Nous allons affronter une équipe à notre portée et l’objectif est de les battre pour récupérer cette onzième place", confirme Stéphane Wille, le coach ottintois.

Quentin Van Den Broeck et ses gars veulent enchainer. "On sort d’une belle victoire contre Incourt B et les joueurs voudront confirmer. Ottignies n’est pas facile à jouer mais tout est possible", lâche le T1 walhinois.

Stade Everois B -Stéphanois B

Les Vert et Blanc sont invaincus depuis cinq rencontres et veulent poursuivre cette bonne dynamique. "On attaque un calendrier démentiel pour terminer ce championnat mais l’équipe tourne bien et j’espère qu’on pourra ramener quelque chose", raconte Thierry Bâton (T1).

Incourt B - Saint-Josse B

Les Incourtois peuvent-ils espérer glaner leur première(s) unité(s) ce week-end face à une équipe du bas de tableau ? "Je vais récupérer quelques joueurs et ce serait pas mal si on pouvait prendre quelque chose avant de jouer Huppaye B. Je suis confiant car les garçons restent solidaires et volontaires", pointe Jean-Luc Fergloute (T1).

Rixensart B - Racing White Woluwe

Battus sur un score très serré de 2-1 à l’aller, les Rixensartois auront à cœur d’infliger au leader sa troisième défaite de la saison. "On a bien préparé ce match et nous avons plus de repères et de maturité qu’à l’aller. Il faudra occuper chaque centimètre carré du terrain, ne pas les laisser jouer et surtout prouver qu’on mérite de jouer les premières places", lance Lorenzo Richiusa (T1).