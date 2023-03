Goffaut rentre, Borremans est suspendu ce samedi. "Avec Genappe et Clabecq, on enchaîne trois matches en une semaine, remarque Frédéric Vandekerkhoven (T1). Notre gardien avait tout sorti à l’aller (succès 3-0) face à un Léo assez offensif mais qui n’avait pas concrétisé."

Genappe B

Troisième déplacement de rang à Olympic Anderlecht. "On va rencontrer une très belle équipe alors que nous sommes dans une mauvaise passe mais il ne faut pas lâcher et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour bien finir le championnat", indique Gary Illegems (T1).

Braine-Waterloo

L’équipe a rechargé ses batteries pour la dernière ligne droite. "On a un rôle d’arbitre puisqu’on joue les deux premiers, note Fabrice Deman (T1). Etterbeek est la plus belle équipe rencontrée mais elle n’a plus droit à l’erreur tandis que le 4/6 nous a un peu soulagés."

Waterloo B

Balosa a mis 3 goals pour ses débuts. "Il vient d’Allemagne et nous fait du bien car il pèse sur la défense, note José Ngoyi (T1). On s’est bien relancé avant deux matches difficiles à Ganshoren et Ittre mais les joueurs en sont conscients." Bailly est suspendu, Rukoza revient.

Waterloo Lion’s

Après la deuxième défaite de rang "où l’on s’est mis nous-mêmes la tête dans le sac, Ittre sera un match très difficile. La pression est chez eux pour le titre tandis que nous devons éviter de perdre pour ne pas tomber dans une spirale négative", prévient Alain Nzanza (T1).

Ittre

Ruijs est suspendu et Orban au ski. "On n’était pas dedans comme les dernières semaines contre Olympic, mais on reste invaincu et il faut repartir de l’avant en sachant que le déclic s’était produit contre les Lion’s qui soufflent le chaud et le froid", appuie Gaëtan Sempoux (T1).

Ophain B

Deux entraînements et un spaghetti au menu de la semaine. Malgré la spirale positive (3 nuls et 1 succès), "il nous a manqué de petites choses comme la finition contre le Racing White, et il faudra jouer autrement contre Etterbeek dans dix jours", prévient Michaël Ervier (T1).