Hanane et Saïda ont bouclé le Raid Sahraouiya: "Un dépassement de soi permanent"

Il y a quelques jours, Hanane Ouakhchachi et Saïda Barkani, deux mamans passionnées et sensibles qui se connaissent depuis plus de 15 ans, ont participé à la neuvième édition du Raid Sahraouiya, un événement sportif 100% féminin et solidaire. Ce raid multisports qui se court en binôme, combinait notamment trail, VTT, run and bike, course d’orientation, trail de nuit, canoë et épreuves surprises.