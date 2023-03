Faitah (Clabecq): "La défaite à Ittre nous a reboostés"

L’électrochoc espéré par le président a donc bien eu lieu. "On arrive presque fin de saison, à six matches de la fin, et il y a une grosse décision prise par le club. En ce qui nous concerne, on doit jouer pour l’écusson et ce qui se passe derrière ne doit pas nous impacter. Avec le recul, je pense que la défaite à Ittre nous a mis un bon coup de boost car c’est un peu décevant d’être battu devant 400 personnes quand on est compétitif et en tête du classement. On l’a ressenti contre Etterbeek au niveau du caractère et du mental des jeunes."

Le nouveau staff composé par les anciens d’Ophain que sont Didier Van Eesbeek, Geoffrey Dezomberg et Quentin Serez a trouvé la parade. "Malgré un timing serré, je félicite le coach qui n’a eu que quelques jours et deux entraînements pour préparer ce match, et il a mis les bons joueurs en place."

Le capitaine de 28 ans se dit confiant en vue de l’épilogue. "Malheureusement, on a des suspensions et les trois cartes rouges prises le week-end précédent vont nous impacter, mais on va tout faire pour passer au-dessus et être champion car je pense qu’on le mérite. On a de nouveau tout en mains malgré des matches pièges encore à disputer, et c’est à nous de conserver cet avantage. J’ai confiance en mes équipiers d’autant qu’on vient de battre le plus gros morceau."