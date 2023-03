Perwez quand même en route vers les play-off ?

Les prochains matchs seront décisifs. "On doit rencontrer les équipes les plus faibles mais Mouscron et Namur ont été nos deux plus grosses déceptions. Là, on a joué une carte importante et en misant sur une défaite de Tournai contre Waterloo ce week-end, on devrait être en play-off en réalisant un sans-faute."

Rien n’est gagné pour le Wash

En décrochant son dix-septième succès à Kraainem, deuxième au classement, Waterloo poursuit sa série d’invincibilité. "L’équipe a affiché un état d’esprit irréprochable et l’envie qui manquait parfois en début de saison, et on est très content de la façon dont ça se passe pour l’instant", sourit l’entraineur, Benjamin Bourson dont la formation est quasiment assurée de clôturer la phase classique en tête. "Rien n’est fait car des play-off ont été mis en place avec des demi-finales à élimination directe puis une finale et il ne faudra donc pas se louper. Mais, les ambitions sont là et on accepte tous les défis. On va aborder les prochains matches pour les gagner tout en faisant souffler certains joueurs pour garder un groupe sein et en bonne santé, mais en alignant une équipe compétitive."