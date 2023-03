P3D: Futur entraîneur du FC Walhain, Cédric Verté est heureux de retrouver la P2

Depuis lors, il a mis le coaching entre parenthèses mais sa passion pour le ballon rond est restée intacte et quand l’opportunité de rejoindre le FC Walhain s’est présentée, il n’en fallait pas plus pour qu’il replonge. "Je ne cache pas que ça commençait à me titiller et quel plaisir de me retrouver à Walhain, un club mythique de la province, une référence. C’est un club de village qui joue avec des joueurs de la région et les infrastructures des Boscailles méritent mieux que la P3."

Ce sera plus que probablement la P2 la saison prochaine puisqu’il ne manque plus grand-chose au FC Walhain pour décrocher les lauriers. "Cela fait deux ans que le club joue la tête en P3 et mérite d’évoluer un échelon plus haut."

Reste maintenant au futur coach à jeter les bases de son travail car la P2 n’a rien à voir avec la P3. "L’idée sera de constituer un groupe compétitif pour la P2. J’ai vu jouer Walhain contre Mont-Saint-Guibert et Huppaye, deux victoires à l’arraché, et il y a du caractère dans le groupe. J’ai entendu qu’il y aurait de nombreux départs, des joueurs qui accompagneraient le coach actuel à Orp, et ma priorité est maintenant de faire un état des lieux puis de transférer en conséquence."

Cédric Verté aura un nouveau T2 à ses côtés. "Il n’a pas encore été désigné mais je travaillerai avec un staff complet, comme cette saison, ce qui montre aussi le sérieux d’un club qui doit poursuivre sa progression."