P3D: Et si le Ronvau s’offrait la 3e tranche ?

Depuis la reprise de l’équipe par Jean Paul Dos Santos, ce 13/18 permet au Ronvau de revenir à deux points du Top 5. "Sans critiquer l’ancien entraîneur, mon père travaille différemment dans sa façon de parler aux joueurs et en donnant beaucoup de sens à ce qu’il explique. Je l’avais déjà eu comme coach en U11 à Wavre, ça n’avait pas été ma plus belle année, mais j’ai bien grandi depuis. Et même si c’est un peu bizarre, c’est mon coach sur le terrain et il me traite de la même façon que les autres."

Notre interlocuteur, qui fêtera bientôt ses 21 ans, travaille comme indépendant dans le jardinage. "J’ai commencé le foot à Chaumont quand j’avais trois ans et demi. Petit, j’étais à la fois joueur et gardien. Mon entraîneur de l’époque, Nicolas Tant, qui est aujourd’hui mon équipier, misait sur moi comme attaquant mais vers l’âge de 9-10 ans, j’ai décidé d’endosser les gants et de suivre les pas du paternel. Par la suite, je suis passé par Wavre et Grez puis j’ai disputé trois saisons avec les élites de Charleroi en U14, U15 et U16. C’était le haut niveau avec de bons formateurs et je ne regrette pas de l’avoir fait car ça m’a donné un bagage en plus."

Revenu au Ronvau il y a deux ans, Hugo n’a encaissé que quatre buts sur les six derniers matches. "Je fais mon taf mais toujours avec ce petit brin de folie, c’est ma marque de fabrique, car je fais toujours un truc qui fait peur à ma défense. Après, avoir un gardien sur qui compter est une base solide pour une équipe dont le soutien me donne aussi la force dont j’ai besoin pendant un match."

Il reste cinq matches pour finir la saison, à moins que… "On est dans une bonne spirale et il ne faut pas s’enflammer car on va encore rencontrer de belles équipes, mais on essaye de rester focus par rapport au petit objectif qu’on s’est fixé à savoir gagner la dernière tranche."

Focant (cheville) sera absent à Huppaye. "Ce sera dur face à une équipe physique, prévient Jean Paul Dos Santos (T1). Il faudra oublier les mocassins, mettre son bleu de travail et être efficace."