Avec neuf unités d’avance sur l’Union SG à quatre matches de la fin, il ne fait aucun doute que l’équipe de Jamel Dennoune parviendra à ses fins et la rencontre face à Irlande Auderghem ne devrait être qu’une formalité. "C’est une équipe sympa qui essaye de jouer au foot et qui va certainement mettre quelque chose en place tactiquement, mais on est chez nous et on se doit de gagner", souligne le coach dont les joueuses ont remporté tous leurs matches à l’exception de cette défaite par forfait contre l’Union sur tapis vert. "Je suis fier de la réaction des filles et de la dynamique du vestiaire alors qu’il a parfois fallu composer avec les moyens du bord et quelques soucis extra-sportifs comme ma suspension ou la fameuse affaire de l’Union liée aux problèmes d’éclairage. Notre capitaine, Stéphanie Devillé, avait lancé ce projet lorsque le FC Walhain est né, le challenge mis en place était de passer le plus vite possible de la P3 à la P1 et on y est."

Le groupe est prêt à faire la fête mais pense déjà à la suite. "Les filles blessées ou absentes seront là et j’ai demandé à l’entourage de ramener les troupes au stade car ça reste un événement pour le club et pour l’équipe. Mais, on jouera à fond jusqu’au bout par respect pour les autres et pour le championnat, et on va refaire un groupe pour la P1 où l’on pourra peut-être titiller les meilleurs en fonction du potentiel mis en place."