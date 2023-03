Braine B ? "Ils tournent bien, c’est l’équipe en forme du moment, alors que nous restons sur une très mauvaise prestation devant Auderghem où l’on était nulle part. Ce gros match à Braine B s’annonce compliqué", assure Gilles Stephany.

Chastre

Le déplacement à Rebecq B "se présente bien, dans la continuité de nos derniers résultats, explique Hassan Riani. On encaisse moins et les joueurs sont mieux pour le moment. On avance point par point mais ils sont tous importants et on reste sur une bonne petite série (5/9) que l’on doit confirmer à Rebecq, une équipe difficile à jouer."

Villers

Face à l’ES Braine, "on continuera à jouer le jeu à fond, avec sérieux et pour terminer le plus haut possible, assure Frédéric Balan, qui sera privé de Boreux. Les deux équipes se valent et ont du mal à scorer et c’est du 50/50."

Ophain

La réception de La Hulpe "prédit un beau match, lance Romuald Lecocq. C’est la surprise de la saison qui nous rend visite, sans doute un match préparatoire au tour final."

ES Braine

Le déplacement à Villers "sera compliqué vu les absences, regrette Michaël Ghion. Je dois composer et on doit faire au mieux avec les joueurs présents. Ils sont dans la même spirale que nous et on doit encore grappiller quelques points pour se rassurer. Mais pour cela, il faudrait trouver le chemin des filets car cela fait trois semaines que l’on ne marque pas."

Stéphanois

Le déplacement à Waterloo "tombe à un mauvais moment vu leur dernière défaite et ils auront la rage, observe Rénald Pansaerts. Ils auront plus à perdre que ce sera d’autant plus difficile que Schauwers, A. Helm et Y. Albahtouri ne seront pas là."

SC Jodoigne

Les carottes ne sont pas encore mathématiquement cuites du côté de Jodoigne mais ça commence à sentir le cramé au SC dont la dernière défaite face à Rixensart a probablement mis un terme aux dernières illusions de maintien. "On s’est fait à l’idée qu’on allait descendre, confirme Bertrand Bauwin, qui a rejoué quelques minutes ce week-end. L’idée serait de rebondir en P3 avec la même ambiance et le même effectif mais des victoires en plus."