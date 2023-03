Le tour des clubs du BW en P1 et P2

Succès 3-0 face à St-Michel. "On connaissait leur manière de jouer et on a dû patienter pour marquer", indique Olivier Minsart (T1).

Le match contre le BX pourrait être repoussé du vendredi au samedi "pour gagner un jour de repos car ça devient pénible pour les organismes."

Jodoigne

Malgré le 1-4 à Boitsfort, "mes yeux pleuraient du sang tellement c’était catastrophique, ironise Gilles Marko (T1). Là, on retrouve enfin une semaine normale. Ce sera compliqué contre le White qui joue bien au foot mais on ira sans pression."

Mont-St-Guibert

4-2 face à Chastre. "Pas d’arbitre officiel mais malgré des décisions contre nous dont le penalty du 0-1, on n’a pas eu trop peur car on a dominé tout le match, glisse Ethan Laby (T1). Avec les retours, Auderghem sera à notre portée."

Chastre B

Le match à Mont-St-Guibert "était chaotique et surtout folklorique sans une demi-équipe absente, précise Léo Noemi (T1). Avec une joueuse de champ au goal, on a bien limité les dégâts mais j’espère avoir tout le monde contre St-Michel."

Provinciale 2

Walhain

Victoire par forfait contre St-Michel. "Elles ont demandé de déplacer le match mais c’était compliqué de le faire en si peu de temps", indique Jamel Denoune (T1) dont la formation devrait fêter son sacre ce vendredi soir contre Auderghem.

Ronvau

Kean, 50 buts au compteur, en a inscrit 9 des 12 contre Black Star. "L’adversaire s’est bien battu mais on est passé au-dessus sans trop bien jouer, résume Guillaume Lengelé (T1). On aura une revanche à prendre car on avait perdu 2-1 à Kosova."

Jodoigne B

Défaite sévère (6-3) à l’Union SG. "Dans le jeu et le pressing, on était équivalent si pas plus fort, on revient à 3-2 puis à 4-3, mais notre gardienne est passée à côté en commettant de grosses erreurs", explique Pierre Haerlingen (T1).

Lasne-Ohain B

Partage contre Schaerbeek: 1-1. "On devait être plus intelligent car on encaisse sur corner à la dernière minute, regrette Paulo Guimaraes (T1). On va essayer de faire quelque chose contre le White car on avait aussi raté le coche à l’aller."