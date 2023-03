Mont-Saint-Guibert

Baitar est suspendu. "On était passé au-dessus de Jodoigne à l’aller (6-4) mais il faudra se méfier d’une jeune équipe qui prend de la bouteille et dont les résultats s’améliorent", prévient Gaël Vanderbrugge (T1) dont la formation a conservé son score de 9-0 face à Orp.

Grez-Doiceau B

Après un week-end de repos, "c’est un match relativement facile sur le papier qui nous attend face à Incourt, analyse Nicolas Gilles (T1). Si on affiche la même envie que contre Walhain et à Perwez, on doit leur être supérieur, mais il ne faudra pas y aller la fleur au fusil."

Incourt

C. Degroot est suspendu. "On reste sur une défaite honorable face à une belle équipe de Walhain et il y a moyen de faire quelque chose face à des Gréziens jouant bien au foot mais qui manquent d’expérience, et on verra d’abord qui sera disponible", note Gaëtan Degroot (T2).

Perwez B

Le match contre Chastre est avancé au samedi soir en raison du carnaval à Perwez. "On doit essayer de se remettre de la défaite au Ronvau car il nous reste quatre matches et on n’a d’autre choix que réaliser un carton plein", glisse Didier Liroux (T1). Hurdebise est suspendu.

Huppaye

Après la claque reçue à Mont-St-Guibert "où l’on n’avait rien à revendiquer tellement c’était mauvais malgré un onze qui tenait la route, on verra quel est l’état d’esprit contre Ronvau, avance Marc Warnant (T1). On avait difficilement partagé à l’aller et ils tournent mieux."

Mélin

L’équipe est bye après son 33/33. "J’avais hésité à prendre un amical mais j’ai donné congé mardi pour souffler un peu car on vient d’enchaîner pas mal de matches, et on s’entraîne ce jeudi ", précise Benoit Lamine (T1). Pynebrouck sera suspendu, dans dix jours, contre Walhain.