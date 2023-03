Les Jaune et Bleu pointent à cinq unités du leader perwézien et à quatre du dauphin de Kosova qu’ils reçoivent justement ce dimanche pour une rencontre au sommet. "La situation est quelque peu particulière avec l’annonce du départ du président mais on doit continuer à bien préparer le tour final et la Coupe de Brabant. La pression est sur Kosova qui doit impérativement gagner", commente Julien Darquenne (T1).

Berdayes, Dutrieux, Rosart et Marques Tereso rentrent alors que les frères Brichart sont absents.

Tubize-Braine B – Saint-Michel

Les gars de Taner Akkan se sont fait surprendre du côté d’Etterbeek dimanche dernier. S’ils veulent continuer à y croire dans cette troisième tranche, une victoire est impérative. "Après deux défaites, les gars doivent rebondir et retrouver une certaine forme de discipline. Les joueurs sont très motivés dans l’optique d’aller chercher cette troisième tranche mais il ne faudra plus se louper", explique Taner Akkan (T1).

Grez – Lasne-Ohain

Les Gréziens viennent d’engranger un bon point dans le derby face à Genappe et sont toujours en course pour une place au tour final. "C’était très serré à l’aller et on s’attend à un match de nouveau très compliqué face à une formation dont l’impact physique est connu. Les joueurs ont envie de bien terminer la saison et cela passe par une victoire dimanche", note Sébastien Eggerickx (T2).

Kocabas est suspendu, Decroes blessé alors que Gueuning et Duhem sont de retour.

Du côté lasnois, on surfe sur une vague de cinq victoires consécutives et le moral est au beau fixe avant le derby de dimanche. "Grez, c’est toujours du solide avec beaucoup de qualités et de jeunesse. Nous abordons trois rencontres très importantes et nous allons tout faire pour rester en haut le plus longtemps possible", raconte Christophe Collaerts (T1).

Charpentier est suspendu et Desnel incertain.

Perwez – Saint-Josse

Battus 3-2 lors de la manche aller, les Perwéziens savent qu’il ne suffira pas de paraître pour prendre la mesure d’une formation tennoodoise qui semble finir la saison en roue libre. "Nous avons une revanche à prendre par rapport au match aller et même si Saint-Josse joue désormais avec pas mal de jeunes, il faut s’en méfier. Nous devons surtout confirmer la bonne prestation de la semaine dernière", lance Fabian Bamps.

Brassart est incertain, Lambert rentre de suspension et Ndione est toujours blessé.