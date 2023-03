Coupe du Brabant: Jodoigne et Mont-Saint-Guibert dans le dernier carré

Dans les rangs ohinois, on confirme que "le score ne reflète pas le match car on a été meilleur qu’elles dans le jeu, là où on était dominé d’habitude, et ce malgré la perte rapide de deux filles importantes. On a eu les occasions pour gagner mais on n’a pas su concrétiser", remarque le coach, Olivier Minsart.

De son côté, Mont-St-Guibert s’est défait difficilement des Wolves Brussels: 2-1. "C’était plus dur que ce qu’on pensait face à une bonne P3, qui jouait assez bien au foot et qui a mis pas mal de rythme avec deux bonnes joueuses devant, tandis que nous n’étions pas au complet, précise l’entraineur, Ethan Laby. On s’est fait un peu peur à 0-1 à la mi-temps, puis on s’est réveillé et on a fait la différence grâce à deux goals de Parubaj."

Si l’Union SG, solide leader en championnat, et san dauphin du White Star C se sont aussi qualifiés, on ne sait pas encore quand aura lieu le tirage au sort ni quand se disputeront les demi-finales. "Mes joueuses préféreraient tomber sur Mont-St-Guibert qui est l’adversaire le plus abordable, indique Gilles Marko. En ce qui me concerne, je me dis pourquoi ne pas avoir un gros défi à relever. Quoi qu’il en soit, l’objectif est clairement d’aller en finale."

Dans les rangs guibertins, "il reste quatre grosses équipes, avance Ethan Laby. Moi, j’aimerais bien rencontrer l’Union pour tenter de prendre notre revanche après les deux défaites en championnat."