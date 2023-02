P2B: C'est désormais Auderghem qui a son sort entre les mains

De l’enjeu, il y en a encore plus pour Auderghem, Waterloo et Saintes. Avantage à qui ? Difficile de se prononcer tant les surprises sont toujours possibles, à l’image de la "claque" reçue par Waterloo ce dimanche à La Hulpe "qui mérite amplement sa victoire et à qui je ne peux que tirer mon chapeau, insiste Jonathan Van Onckelen. C’était un off day total de notre part, nous n’étions pas prêts mentalement pour aborder ce match et il est inutile de s’appuyer sur des excuses. Maintenant, La Hulpe doit encore rencontrer Auderghem et s’ils mettent la même envie et la même intensité, ils vont leur poser des problèmes. Quant à nous, notre calendrier est à la fois facile et pas facile mais on ne doit de toute façon rien attendre de personne, nous n’avons plus notre sort entre les mains, il ne faut plus calculer et tout gagner, à commencer par dimanche contre Stéphanois ou le staff attend une grosse prestation du groupe qui doit se remettre dans le droit chemin."

La dernière défaite de Waterloo – qui restait sur cinq victoires de rang – a fait les affaires d’Auderghem qui sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour aller au bout. "On ne doit se focaliser que sur nous, on a tout en mains, mais on n’en parle pas trop et on se focalise sur Jodoigne qui nous avait posé pas mal de problèmes à l’aller, remarque Fabio Magnoni. Après, on doit encore recevoir la Hulpe qui tourne très bien et nous rendre à Wavre-Limal mais chaque match aura sa vérité."

Quant à Saintes, "on joue clairement avec notre bonheur, regrette Dorian Nizot. On a quatre points de retard, Auderghem me semble avoir le calendrier le plus abordable mais en football, tout est possible. Il ne faut plus calculer et faire les comptes en fin de saison, en sachant que cela revient fort derrière nous et que l’on n’a encore rien en mains. Dimanche, on reçoit Nivelles et c’est peut-être le bon client pour repartir de l’avant."