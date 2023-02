Nathan Herman a pu rejoindre Guibertin

Jennifer D’hondt et son fils ont été en appel de ce refus. "Après avoir reçu l’avis du parquet de Volley Belgium (en l’absence d’un parquet de la FVWB), et après avoir écouté le joueur et sa maman, les trois membres du comité juridique de première instance de la FVWB ont pris la décision de libérer le joueur", rapporte le club de Guibertin.

Nathan Herman, qui est aussi membre des sélections francophones, a donc pu rejoindre le club de Guibertin où évolue son frère, Sacha, en U15. Le joueur a disputé sa première rencontre avec la provinciale 1 le 12 février dernier. Il n’a rien perdu de sa motivation bien qu’étant resté quatre mois sans jouer.