Lenny Smeets (RCS Brainois): "Au foot, Axel est coach et pas papa"

Pour Axel, la situation est aussi particulière. "C’est toujours compliqué d’entraîner son fils car il y a le regard de l’entraîneur, du papa, mais aussi celui des autres joueurs qui peuvent être à l’affût d’une défaillance de ma part mais ce n’est pas le cas à Braine. Je sais qu’au début, Lenny prenait beaucoup sur lui mais il a appris à prendre du recul et il voit les choses autrement."

Avec un papa coach qui sait ce qu’il attend de son fiston. "Je le connais par cœur et je vois dès l’échauffement s’il est dedans ou pas. On dit toujours qu’un père entraîneur est toujours plus exigeant avec son enfant et c’est bien le cas. Je veux qu’il progresse et je sais où je peux le pousser."

Lenny confirme: "il est plus dur avec moi mais cela me motive encore plus. Du coup, je mets les bouchées doubles et mon père est un bon coach, apprécié par le groupe. Il est aussi à l’écoute des joueurs qui peuvent lui parler directement s’il devait y avoir un problème."

Et dire que Lenny aurait pu ne pas être entraîné par son paternel cette saison mais bien par Olivier Suray en D3. "J’ai fait la préparation avec la D3 mais j’ai eu la malchance de me blesser (entorse) lors du dernier match de préparation et je me suis retrouvé sur la touche pour quelques mois. Tout va bien maintenant, j’ai été repris plusieurs fois en D3 mais le plus important est de retrouver du rythme de jeu."

Pour Lenny, "le maintien de la D3 et le tour final pour la P2 serait le meilleur scénario pour la fin de la saison. Les deux équipes ont les capacités pour y arriver", assure le jeune homme qui, a 18 ans, prépare le concours pour ses études de médecine.

Le tour final en vue

Braine B est l’équipe en forme du moment. La bande à Axel Smeets a gagné six de ses sept derniers matches et son dernier bilan de 19/21 a vu l’équipe s’isoler en tête de la troisième tranche tout en se rapprochant à quatre points d’un Top 5 synonyme de tour final. Et si Braine B venait à déjouer tous les pronostics en cette fin de saison. "Les matches les plus compliqués restent à venir, tempère le coach. Excepté La Hulpe, nous en avons fini avec le Top 6 et nous devons encore rencontrer des équipes classées en dessous de nous et c’est là que nous perdons le plus de points. Mais l’équipe bien occupée, on reste sur quatre matches sans prendre de buts tout en étant très efficaces devant, ce qui n’était pas le cas en début de saison. Il y a un meilleur équilibre dans l’équipe. Il nous reste cinq finales, à commencer par Lasne-Ohain B face à qui nous avions eu du mal à l’aller et qui a dernièrement battu Saintes. Ce ne sera pas facile."