Facile vainqueur mercredi sur le terrain du FB Ixelles (44-74), son équipe privée de Thomas Vriamont (Fontaine 2, Piron 13, Vriamont G. 9, Lecat, Tasiaux 16, Verbrugghe 3, Tshiama 13, Delacharlerie 15, Litt 4) a confirmé samedi face à l’Excelsior: 75-63. "On a retrouvé un esprit sur le terrain. En dehors, il n’est jamais parti mais on retrouve des couleurs. Nos deux victoires en Coupe et l’accession aux demi-finales de l’épreuve ont aussi fait du bien."

Un dernier carré que voudrait dépasser le mentor du Speedy: "L’année Covid, j’ai perdu en demi avec mes U21 du Speedy et au préalable, j’ai aussi été éliminé à ce stade avec la P2 de Ottignies. J’aimerais cette fois aller en finale." Cela passera par un succès le 11 mars face au Royal IV, ce sera sur le terrain de l’École Européenne.

Si le Speedy est à nouveau second à la suite de ses deux victoires, Alex Sempels préfère compter autrement. "Quand vous êtes dans le bas du classement, vous regardez votre nombre de victoires en vue du maintien. Quand vous êtes dans le haut du classement, il faut surveiller votre nombre de défaites. Nous sommes actuellement seconds mais si nos adversaires classés actuellement quatrièmes (Uccle Europe) et cinquièmes (Royal IV Brussels) remportent leurs matchs de retard, nous sommes quatrièmes. Je garde cette place-là en tête", résume le coach Sempels dont l’équipe se rendra justement à Uccle samedi prochain. Ce sera probablement sur un autre terrain que celui du Globe qui est impraticable pour le moment. Le Speedy sera privé de Maxime Lecat et Gilles Vriamont.

Pas encore sauvés mathématiquement, les sept valeureux Brainois du 2001 (Van Camp 22, Modestus 11, Lardinois 2, Chrétien 3, Toubeau 6, Guyette 16, Baeyens 3) n’ont rien pu au RIV. Ils s’inclinent 82-63 après un mauvais départ (28-11). Tandis que le BBC Braine-le-Château s’apprête à souffrir dimanche prochain sur le terrain du leader de la P1 (Canter Schaerbeek), Braine 2001 accueillera le Fresh Air.