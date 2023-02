Claudio Mariella va quitter Genappe: "Ma mission est arrivée à son terme"

Au cours de son mandat, le président du FC Genappe aura toujours veillé à développer le club à plusieurs niveaux. "Nous avons augmenté le nombre de jeunes de 150%, nous avons installé une idéologie précise de la formation, avec un label deux étoiles, proche du trois étoiles. L’équipe première est devenue de plus en plus compétitive, à tel point qu’un basculement vers l’échelon national était devenu une ambition. En parallèle, et grâce aux instances communales, nous avons développé le beach soccer de belle manière."

Mais aujourd’hui, Claudio Mariella est confronté à certaines limites. "J’entends déjà ceux qui vont dire que je pars car nous avons loupé la D3 mais ce n’est pas la raison de mon départ. J’ai toujours dit que le jour où je deviendrais moi-même un poids pour Genappe de par la volonté que j’ai de progresser, alors je ferais un pas de côté. Aujourd’hui, je suis confronté à une certaine réalité propre à Genappe et il me devient impossible de réaliser ce que je souhaite mettre en place. J’ai une certaine vision de la formation que j’aimerais faire tendre vers plus de professionnalisme mais peut-être que Genappe n’est pas encore prêt pour ça. Du coup, il est préférable que je fasse un pas de côté et que quelqu’un d’autre insuffle une nouvelle dynamique."

Sa succession, Claudio Mariella y travaillera avec détermination avant son départ. "Je n’abandonnerai pas le club et ses membres. Je vais travailler avec les potentiels repreneurs pour pérenniser ce projet afin de continuer à le faire grandir sans moi. Dans ce cadre, le club possède déjà en ses rangs le profil idéal en la personne de Stéphane Flament, le trésorier du club, lui dont le stade porte le nom de son papa. Je vais discuter avec lui ce mardi mais je tiens à rassurer tout le monde, Genappe existera encore la saison prochaine."