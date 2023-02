Alexis Matthys décroche le bronze au trail de la Sibérie

Alexis Matthys se tourne désormais vers le trail longue distance. Samedi, il a pris part au trail de la Sibérie organisé à… Profondeville. Une épreuve de 100 kilomètres, ultime préparation en vue de son objectif de la saison : le Dernier Homme Debout à Andenne le mois prochain. "Je devais faire une sortie longue et seul. J’ai opté pour cette course, plus vallonnée que ma première expérience sur le 160 d’Heverlee, pour voir comment mon matériel réagissait dans cette configuration sachant qu’Andenne sera un tracé costaud. J’ai eu la réponse à mes questions. La seule chose est que j’ai eu une nouvelle fois des conditions sèches et je ne sais donc pas comment ça ira s’il pleut."