À Rebecq, Leurquin et Thielemans rempilent, alors que Gordillo intègre le staff

C’est en tout cas dans cette optique-là que la direction des Rouge et Blanc, avec en tête de file le directeur sportif, Christian Torfs, a souhaité au plus vite prolonger leur collaboration avec l’ex T2, devenu T1 suite au départ de Luigi Nasca en janvier passé, Dimitri Leurquin, mais aussi avec Jean-Marc Thielemans, l’entraîneur des gardiens. Un duo, qui deviendra un trio avec l’arrivée prochaine de Julien Gordillo en tant que T2. "Nous sommes convaincus d’avoir les bonnes personnes aux bonnes places depuis l’intronisation de Dimitri Leurquin en tant que T1, épaulé par Jean-Marc Thielemans, il y a maintenant quelques semaines. Les résultats parlent d’eux-mêmes depuis plusieurs semaines, il n’y avait pas de raison de prendre davantage de temps avant de confirmer notre staff en place. Dimitri et Jean-Marc sont des figures fortes de notre club, et savoir que nous pourrons encore compter sur eux la saison prochaine est une vraie satisfaction et un bon signal au moment de doucement commencer à réfléchir à la saison prochaine, d’un point de vue sportif."

De son côté, le principal concerné, Dimitri Leurquin, voit en cette prolongation un geste fort et le témoignage d’une belle preuve de confiance de la part de son club, qu’il souhaite honorer. "Je suis à Rebecq depuis plus de quatre ans maintenant, où j’ai à plusieurs reprises endossé les rôles de T2 et T1. Savoir que je serai encore sur le banc avec le brassard de coach principal m’enthousiasme particulièrement et va nous permettre, avec l’ensemble du staff, d’une part de bien finir la saison avec un capital confiance au maximum, mais d’autre part de déjà préparer sereinement la saison prochaine."

Une grande première pour Julien Gordillo

Le nouveau T2 et adjoint de Dimitri Leurquin, Julien Gordillo, se réjouit de rejoindre la famille rebecquoise, pour ce qui sera sa grande première au niveau national. "Je suis évidemment très fier de rejoindre un club comme Rebecq. Ce sera une grande première pour moi à plusieurs niveaux. En effet, ce sera ma première pige en tant qu’adjoint, mais aussi ma première expérience en nationale, après plusieurs années comme T1 notamment du côté de Soignies."