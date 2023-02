Un départ à Tubize-Braine, onzième de suite pour Mélin, Barme en mode sauveuse et Jacquemin confiante… Le débrief’ du week-end sportif

Du changement dans le staff de la Royale Union Tubize-Braine avec le départ surprise de Damien Broothaerts, le préparateur physique, vers Virton (D1B). Le club tubizien déplore l’attitude virtonaise sur ce coup-là.

Foot - P3C

Huppaye B n’avait plus gagné depuis le 6 novembre. Une longue période de disette qui a pris fin ce week-end. Et avec la manière encore bien : trois buts marqués et une clean-sheet contre Saint-Josse B.

Foot - P3D

Mélin est "on fire". Les Rouge et Noir ont, en effet, battu Wavre-Limal B et alignent une onzième victoire consécutive dans ce championnat de P3D où ils sont solides deuxièmes derrière le FC Walhain. Un FC Walhain où ne restera pas Mathieu Michielsens la saison prochaine.

Basket - R1 Dames

Nouvelle victoire pour le Rebond Ottignies, vainqueur du Mosa Angleur. Ce ne fut pas sans mal et il aura fallu une grande Laura Barme et ses 31 points inscrits pour éviter le faux-pas.

Tennis de table - Championnats de Belgique

Belle moisson de titres pour les pongistes brabançons wallons aux championnats de Belgique ce week-end. En effet, Florian Cambier et Julian Dedeken ont remporté l’or en préminimes. En U19 filles, le duo Marine Brico-Cilia Vermeiren a également été titré tandis que Noha Di Pietro et Marine Brico, encore elle, ont enlevé le titre en mixte U19.

Cyclisme - Bruxelles-Opwijk

Pour sa première course de la saison, Louise Jacquemin (Baloise WB Ladies) a terminé à la dix-huitième place, ce week-end. Une bonne course qui place la coureuse élite de Wauthier-Braine dans des dispositions intéressantes avant le grand rendez-vous de ce mardi sur le Grand-Prix Samyn.

