Sylla plante trois buts pour Braine qui s’impose à Villers

Wavre Limal 1 Ophain 3

Les buts: Barbieux (0-1, 14'), Dresse (1-1, 73'), Mampwini (1-2, 78'), Thiry (1-3, 90+3').

Malgré une bonne prestation globale, deux erreurs individuelles ont coûté des points à Wavre Limal. "On n’a pas très bien commencé le premier quart d’heure. Mais on s’est repris après le but encaissé. On a bien continué en deuxième mi-temps en se créant pas mal d’occasions. Une fois qu’on a égalisé, on s’est dit qu’il y avait moyen de prendre plus mais une nouvelle erreur nous coûte un but, explique Sam Ballieux (T2). On est à 0/9, ce qui ne nous arrange pas, surtout après notre belle série. On a un peu le contrecoup on va dire, mais la prestation des joueurs est malgré tout bonne."

À Ophain, Romuald Lecocq (T1) souligne une rencontre globalement maîtrisée. "Les joueurs étaient bien en place dès le départ. On les a mis sous pression directement et ça a payé. Wavre Limal a beaucoup mieux joué à la reprise mais on a profité du fait qu’ils poussaient de plus en plus pour partir en contre et encore une fois, ça a marché. Donc je dirai qu’on a maîtrisé durant 70% de la rencontre."

Villers 0 Braine B 3

Les buts: Sylla (0-1, 0-2 et 0-3, 21', 26' et 44').

Villers perd des plumes à domicile contre Braine B avec un résultat un peu forcé selon Frédéric Balan (T1). "En première mi-temps, on rentre bien dans le match. On a même rapidement un face-à-face où on peut faire 1-0, c’est peut-être ça le tournant du match. Après, il y a quinze minutes où Braine a été très efficace. Mais le score était un peu forcé à la pause. Malgré tout, les joueurs ont bien réagi en seconde période mais on n’a pas su remonter."

La défaite est d’autant plus difficile à avaler que Villers est à son troisième match consécutif sans marquer. "La perte de Charlie Van Roy a compliqué la tâche. Avant sa blessure, il était déjà à 19 buts. On cherche encore la solution au problème.".

Cinquième victoire de suite pour Braine B, mais aussi quatre clean sheets consécutives. De quoi rendre le T1 Axel Smeets heureux. "C’est vrai que c’est plutôt bien. Romain (Berghmans) n’a même pas eu beaucoup d’arrêts à faire, c’est que la défense est solide. Mais c’est une belle victoire. Nous avons été plus agressifs qu’eux, on les a directement pressés haut. L’équipe a été un peu moins efficace après la pause mais on peut le comprendre quand on gagne 0-3 à ce moment-là."

Stéphanois 0 Saintes 0

Avant-dernier dans le classement général, le Stéphanois a tenu tête aujourd’hui à Saintes. Une victoire n’aurait d’ailleurs pas été volée selon Rénald Pansaerts (T1). "Honnêtement, on méritait les trois points. C’est malheureux à dire mais certaines décisions arbitrales ont encore été limites. Je pense qu’il peut bien siffler deux penaltys pour nous. Mais globalement, on a été supérieurs dans le jeu. L’équipe a fait un bon match et a été directement bien en place. C’est juste dommage ce manque d’efficacité devant le but parce qu’on avait les occasions."

Une nouvelle mauvaise opération pour Saintes, qui a du mal à retrouver le goût de la victoire en cumulant 4 points en 5 rencontres. "Sur l’ensemble du match, on peut encore être content de ne pas perdre puisqu’en fin de rencontre, un penalty aurait pu être donné aux Stéphanois. C’est dommage parce qu’individuellement, on est plus fort. On a eu la possession du ballon mais on n’a pas su quoi en faire, il n’y avait pas le dernier geste ou la passe utile qui aurait pu débloquer la situation. Il va falloir se remettre en question parce qu’on est dans une spirale négative", alerte Philippe Nizot (T2).