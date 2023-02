P3D: Michielsens futur T1 d’Orp, Vanderbrugge n’ira pas à Walhain

L’intéressé vient de nous confirmer l’information pour le plus grand bonheur de son club. "Je tiens à mettre les choses au point vu toutes les rumeurs qui circulent et qui m’annonçaient du côté de Walhain: je serai toujours à Mont-Saint-Guibert la saison prochaine", souligne l’ancien coach de Rixensart et de Wavre-Limal dont la formation aura l’occasion de jouer pour la remontée en P2 lors du prochain tour final suite au gain de la deuxième tranche.

En parlant de Walhain, qui pourrait décrocher le titre d’ici deux semaines, Mathieu Michielsens quittera les Boscailles et rejoindra Orp avec son T2, Sébastien Neyt, en vue de l’exercice 2023-2024. "Ce n’est plus vraiment un scoop car beaucoup de gens sont au courant, précise Michielsens dont la formation rencontrera justement Orp ce week-end. Ça ne change rien pour moi car on est obligé de faire un 6/6 pour être champion. Sportivement, le dilemme était le suivant: soit tu montes avec l’équipe, soit tu quittes le club en lui laissant un titre, et j’ai opté pour la deuxième option. Orp est un projet familial puisque mon frère en est le président, on entend construire une équipe pour jouer la montée en P2, et j’avais aussi le sentiment d’avoir fait un peu le tour après trois ans à Walhain."