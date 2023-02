Buts: Klompkes (1-0, 17'), Monnet (2-0 et 3-0, 47' et 49')

Les Huppaytois n’avaient plus gagné depuis le 06 novembre ! Face à une jeune équipe de Saint-Josse, les hommes de Benjamin Danielswiez ont rendu une copie quasi parfaite avec beaucoup de solidarité, d’envie et des buts inscrits aux bons moments. "Une victoire méritée car nous avons dominé la partie. Ces trois points font vraiment énormément de bien avec en plus la première clean-sheet pour notre keeper Christopher Duchene", notait le T1 huppyatois.

Bierges 0 Rixensart B 5

Buts: Siebern (0-1, 27'), Mutombo (0-2 et 0-3, 50' et 58'), Claes (0-4, 63'), Delhaye (0-5, 78')

Malgré le score sévère, les Biergeois réalisent une bonne première mi-temps mais perd ses deux défenseurs centraux à la demi-heure de jeu. Rixensart B enclenche la vitesse supérieure après la pause et les buts pleuvent grâce notamment au doublé de Mutombo et à la première réalisation de Cyril Delhaye, qui fêtait hier après-midi sa première sélection de la saison. "Ce n’était pas bon en première mi-temps et il a fallu une petite gueulante pour remettre les choses en place. Les trois points sont là mais la manière n’était pas au rendez-vous" expliquait Lorenzo Richiusa, le T1 rixensartois.

En face, le château de cartes s’est écroulé après la pause. "Nous étions trop déforcés et la perte de mes deux défenseurs n’a pas vraiment aidé l’équipe", pointait Sébastien Goossens (T1).

Walhain B 6 Incourt B 0

Buts: Vanvarenberg (1-0, 17'), Renier (2-0, 24'), Vanvarenberg (3-0, 47'), Koninckx (4-0, 48'), Vanvarenberg (5-0, 52'), Pirotton (6-0, 55')

La poisse continue à coller aux basques des Incourtois avec cette nouvelle grave blessure (déplacement de la rotule ?) subie par Julian Pailos Castro alors qu’il reste vingt minutes à jouer. La rencontre est déjà pliée, les Walhinois ont fait le travail avec ces six buts inscrits mais cette blessure impressionnante et l’embarquement du joueur en ambulance est le gros point noir de la fin d’après-midi. "Nous sommes maudits pour le moment et il est difficile dans ces conditions de parler football. Nous n’avons pas été au rendez-vous et la victoire de Walhain est logique", racontait le coach incourtois Jean-Luc Fergloute.

Les locaux ont fait preuve de sérieux pour remporter cette rencontre. "Le score aurait dû être plus sévère mais je suis très satisfait de jeu déployé", insistait le T1 walhinois Quentin Van Den Broeck.

Stéphanois B 3 Ottignies 0

Buts: Alves Ribeiro (1-0, 22'), Tengroontenhuyse (2-0, 43'), Delespesse (3-0, 58')

En supériorité numérique durant 75 minutes (exclusion de Concepcion à la 15e en position de dernier homme), les Stéphanois n’ont pas eu facile face à des Ottintois qui n’ont rien lâché malgré un joueur de moins. "Ce n’est jamais évident de jouer face à cette équipe du ROS car même à dix, elle s’est battue jusqu’au bout. La victoire est malgré tout logique et ce sont trois bons points", justifiait le T1 local Thierry Bâton.

La Hulpe B 3 Stade Everois B 0

Buts: Gengoux (1-0, 24'), Souphan T. (2-0, 35'), Taylor (3-0, 76')

Malgré une équipe rajeunie, les La Hulpois ont réalisé une prestation pleine de maturité. "Nous avons globalement bien maîtrisé les débats et nous avons eu le contrôle de la rencontre. C’était déjà 2-0 à la pause et j’ai beaucoup apprécié la maturité de mes jeunes gars", lâchait un Arnaud Lambert très satisfait de ses couleurs.