Buts: Goffart (1-0, 76'), (1-1, 87'), Dierinckx (2-1, 90')

LASNE-OHAIN: Zimmermann, Duhot, Demeur R., Charpentier, De Coene (75' Grazys), Laklia, Ceusters (80' Lenoir), Dierinckx, Dupont, Relecom, Goffart.

La première mi-temps face au vent est compliquée pour les Lasnois qui ne parviennent pas à mettre leur jeu en place malgré deux belles possibilités. Stockel est bien dans sa rencontre et maitrise même davantage le ballon. La seconde période est complètement différente, les locaux dominent les débats et ouvrent la marque via Goffart. Sur un lob venu de nulle part, les Bruxellois égalisent à quelques minutes du terme mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme et la solidarité des Lasnois qui, sur un dernier coup franc, parviennent à faire 2-1 via Dierinckx (voir le but ci-dessous en vidéo). "Pour la manière, on repassera mais ce n’était pas le plus important. L’objectif était de faire 15/15 avant de grosses échéances et c’est chose faite", positivait Patrick De Herde (T2).

Etterbeek – Tubize-Braine B 2-1

Buts: (1-0 et 2-0, 40' et 80'), Van Gestel (2-1, 85')

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Delaite, Capon (75' Hatungimana), Butera, Bailly, Alaoui, Van Gestel, Taroli (46' Moustatine), Bonura, Onanga, Bouabid (65' Lamborelle).

En déplacement chez une équipe d’Etterbeek qui lutte pour sa survie, les Tubiziens ont loupé le coche durant la première demi-heure avec des face-à-face loupés par Van Gestel et Onanga. La suite est beaucoup moins réjouissante pour les Brabançons wallons qui encaissent juste avant la pause suite à un penalty litigieux. La rencontre est hachée avec des duels parfois à la limite et le 2-0 encaissé en fin de match est fatal aux Fusionnés qui doivent terminer la partie à dix. "Ce n’était pas un beau match mais je n’en veux pas à mes joueurs qui se sont battus jusqu’au bout malgré un arbitrage quelque peu tendancieux", notait Taner Akkan (T1).

Saint-Michel – Perwez 0-2

Buts: Siroux (0-1, 22'), Benazzi (0-2, 61')

PERWEZ: Pletinckx, Leblois, Hervera Rey, Salles, Vanderhaegen, Larotonda (90' Dawdi), Verdeyen, Brassart (25' Van Malderghem), Gérard, Siroux (80' Fozin), Benazzi, (75' Gajanovic).

Belle réaction des Perwéziens après le lourd revers de la semaine dernière. Bien en place, sérieux et appliqués, les Brabançons wallons ont réalisé une rencontre quasi parfaite pour venir à bout d’une formation de Saint-Michel jamais facile à manier, surtout chez elle. Après des essais de Brassart, Larotonda, Benazzi et Salles, c’est Siroux qui ouvre le score et c’est largement mérité pour Perwez. Malgré un petit passage à vide d’une quinzaine de minutes, les Rouge et Blanc enfoncent le clou à l’heure de jeu grâce à Benazzi et Saint-Michel ne reviendra jamais dans la rencontre. "Un match abouti avec beaucoup d’envie et d’occasions. Il le fallait après la défaite de la semaine dernière et les gars ont eu une belle réaction", notait Fabian Bamps.