Tout sourit à Mélin ces dernières semaines et la victoire d’hier en est le reflet. "Si le match se termine sur un nul, il n’y a rien à dire, avoue le coach local, Benoit Lamine. Mais on a toujours ce petit brin de chance qui nous permet de passer au-dessus de l’adversaire."

Wavre-Limal n’est pas à son avantage sur un terrain en herbe compliqué mais il parvient à rentrer aux vestiaires avec un but d’avance grâce à Staelraeve.

La réaction mélinoise arrive après moins d’un quart d’heure en seconde période lorsque Brieven remet les compteurs à zéro. Joie de courte durée puisque les visiteurs reprennent l’avance quelques instants plus tard sur un corner de Chanteux repris de la tête par Gutierrez. Mais ce ne sera finalement pas suffisant pour les hommes de Mohamed Riani. "Ce n’était pas un match très agréable sur le plan footballistique, admet le T1 wavrien. Mais même si on a mené à deux reprises, je n’ai rien à reprocher à mes gars qui ont été courageux dans leurs efforts. Ça n’a pas tourné en notre faveur et ça s’est joué sur des faits de match comme un corner inexistant qui amène le but d’un adversaire qui a su provoquer et gratter des fautes."

En passe de voir sa série de dix victoires d’affilée s’arrêter, Mélin pousse et parvient à renverser la vapeur en fin de match grâce à Fareneau sur un contre, puis via Salmon. "On venait certainement de livrer notre plus mauvaise première mi-temps de la saison face à une équipe jeune jouant bien au foot et qui nous posait pas mal de problèmes, mais on ne s’est pas énervé, on a remis les choses en place et on y a mis plus d’impact en deuxième période", résume Benoit Lamine.

Arbitre: M. Misonge

Cartes jaunes: Pynebrouck, Guttierez, Bernard

Buts: Staelraeve (0-1, 24'), Brieven (1-1, 58'), Guttierez (1-2, 66'), Fareneau (2-2, 80'), Salmon (3-2, 83').

MELIN: Draye, Vanderstichelen, Bernard, M. Allard, Slootmakers, Pynebrouck, Brieven, François (68' Luy), Jamai (53' Fareneau), Salmon, Despeghel.

WAVRE-LIMAL: Collès, Vercruysse, Schildermans, Staelraeve, Hérode, Artigas, Lefebvre, Sadon, Chanteux (68' Neggaz), Marra, Gutierrez.