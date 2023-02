Le club doit malheureusement faire face à la blessure de Florian Devel qui est sorti prématurément en fin de première période à la suite d’un contact avec un adversaire. Il souffre d’une fracture de la clavicule et sera tenu éloigné des pelouses pour une durée minimum de dix semaines.

Alors qu’il commençait à enchaîner les bonnes prestations, lui offrant une place de titulaire dans l’échiquier de Dimitri Leurquin, ce dernier se voit coupé net dans son élan. "Il n’y a évidemment jamais de bon moment pour se blesser, et on ne veut jamais passer par cette case-là. Mais dans ce cas-ci, c’est vraiment compliqué. L’équipe tourne super bien, je prenais de plus en plus mes marques en défense centrale et ce coup du sort vient stopper mon élan. De plus, on arrive dans la période où les clubs commencent doucement à préparer les effectifs pour la saison prochaine et être à l’écart des terrains à ce moment-là n’est pas forcément idéal. Mais qu’à cela ne tienne, je sais que je me battrai pour revenir à mon meilleur niveau au plus vite. Je suis confiant quant à la belle fin de saison que mes partenaires vont faire. On est dans une super dynamique, on enchaîne les bons résultats et cela fait du bien après les longs mois plus compliqués."