Nivelles a mis fin à une série de trois défaites. "On a fait une très bonne première mi-temps sans laisser d’occasion à l’adversaire et avec la mainmise sur le jeu, mais ce n’est que 0-1, relate Cédric Musette (T1). On a un peu plus souffert par la suite en baissant dans le tempo et les duels et après avoir eu 100% de réussite sur ses deux buts, Villers a aussi eu les occasions pour faire 3-2."

Villers, de son côté, poursuit sa série de neuf matches sans victoire "mais je suis content de la réaction de mes joueurs, souligne Frédéric Vandekerkhoven (T1). On a mis Nivelles en difficulté avec un peu plus d’occasions qu’eux dont une tête sur la latte, mais notre adversaire mérite autant la victoire qu’on aurait mérité le nul."

Ixelles B – Waterloo B 1-6

Buts: Balosa (0-1, 0-2 et 0-3), 12', 18' et 37'), Tshimpoy (1-3, 46'), Delhasse (1-4, 65'), Bailly (1-5, 70'), Delhasse (1-6, 75').

Waterloo s’est fait un peu peur la reprise mais signe un 14/18. "On a mal commencé avec beaucoup de déchets dans notre jeu puis on a pris le match en mains, on a marqué facilement puis assez bien géré, explique José Ngoyi (T1). Malgré le but encaissé, on a réussi à maintenir l’écart et on a bien fait tourner le ballon durant les quarante dernières minutes pour décrocher une victoire méritée."

Ophain B – R. White B 1-0

But: Bourguignon (1-0, 42').

Après trois partage, Ophain "dur de mettre quelque chose en place quand on perd trois titulaires en dernières minutes et on a suivi le rythme d’un adversaire qui se cherche en première mi-temps, analyse Michaël Ervier (T1). Par la suite, ce fut un peu mieux, même si on a raté des goals tout fait, mais on est très content de la victoire qui nous permet de rester dans une super bonne spirale."

Ittre – Ol. Anderlecht 2-2

Buts: Horvath (0-1, 4'), De Waele (1-1, 29'), Orban (2-1, 64'), Horvath (2-2, 65').

Premiers points perdus depuis le 10 novembre pour les Ittrois. "Il y a eu un petit relâchement après le gain de la tranche et la sûreté de participer au tour final", constate le T1 ittrois, Gaëtan Sempoux.

Léo B – Genappe B 4-1

Le but de Genappe par Chyrchel.

L’arbitre étant en retard, le match a débuté quinze minutes plus tard que prévu. Le score est toujours vierge au repos puis une mauvaise relance va propulser le Léo vers la victoire. "Il n’y a pas grand-chose à retenir car c’était un non-match de notre part, déplore le capitaine, Laurent Smagghe dont la formation reste sur trois nuls et deux défaites. On n’était pas concentré ni présent dans les duels, et nos erreurs individuelles se sont payées cash en deuxième mi-temps."

Ganshoren – Wat. L. 3-0

Buts: Deletrez (1-0, 55'), Asamoah (2-0, 70'), Karvelis (3-0, 88').

Tout s’est joué en deuxième mi-temps alors que les Waterlootois avaient la mainmise sur les débats. "Un match sans arbitre est toujours un traquenard car chaque décision est discutée, note Alain Nzanza (T1). Malgré deux ou trois opportunités, on n’a pas réussi à concrétiser notre domination avant la pause. À la reprise, on est surpris par un cafouillage. On essaye de revenir mais on est pris sur un tir improbable qui lobe notre gardien. On pousse mais on en prend de nouveau un en contre et le match est plié."