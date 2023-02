Damien Broothaerts quitte la RUTB et retrouve le monde pro

Reconnu en tant que préparateur physique depuis plusieurs mois maintenant, Damien Broothaers commence à se faire un nom dans le milieu et cela faisait un moment qu’il souhaitait retrouver le monde professionnel. "L’idéal aurait été de retrouver ce statut avec Tubize, là où tout a commencé pour moi. Alors oui, je regrette un peu la façon dont cela se termine avec la RUTB, car je m’entends très bien avec tout le monde au club. Mais, il faut tout de même comprendre que j’ai débuté à Tubize en tant que professionnel, puis il y a eu la faillite, la reprise du club et tous les épisodes que l’on connaît, qui ont renvoyé le club dans le monde amateur. Suite à cela, mon contrat a été stoppé. Je travaillais à la prestation et le club savait très bien que la situation me pousserait un jour à partir. Il n’est pas compliqué de comprendre que lorsqu’on n’a pas de contrat fixe qui nous lie à un club, ce dernier prend le risque que l’on puisse s’engager ailleurs à tout moment. J’avais déjà eu cette discussion avec la direction à plusieurs reprises. Du coup, de mon côté, je ne me sens ni fautif ou susceptible que l’on puisse me reprocher quelque chose. Le club de Virton m’a contacté, ils m’ont offert un contrat professionnel avec un projet qui me plaît, j’ai donc foncé !"

Un pas en avant pour cet ancien athlète de haies synonyme de retour dans le monde professionnel, qui, selon lui, devrait être plutôt salué que critiqué de la part du club brabançon. "Quand un joueur quitte un club amateur pour le monde pro, bien souvent le club qui le laisse partir se félicite de l’avoir accompagné à franchir ce cap. Pour les membres d’un staff, cela devrait être pareil. Je tiens à remercier le club de Tubize de m’avoir fait confiance tout au long de ces quatre années et de m’avoir permis de m’épanouir et de grandir dans le monde du football qui m’était encore inconnu il y a quelque temps. Je suis convaincu que le club, l’équipe et le staff ont toutes les compétences et qualités que pour atteindre les objectifs fixés pour cette saison."

Un nouveau challenge du côté de la Gaume, qui prendra certes une grande partie de l’emploi du temps de Damien Broothaers, avec de longs déplacements, mais qui ne l’empêcheront pas de garder son activité de coach d’athlètes, notamment avec Simon Mengal, le talentueux sprinteur de l’USBW. "C’est sûr qu’il va y avoir une sacrée différence entre le fait de devoir aller à Tubize et maintenant à Virton. Mais je connais très bien Jérémy Taravel, qui est quasiment mon voisin et T2 de l’équipe avec qui je partagerai les trajets. Ce nouveau défi ne me forcera pas pour autant à devoir mettre en parenthèses mes autres projets."