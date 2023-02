D2 ACFF : Virton débauche Damien Broothaerts, le préparateur physique du club de Tubize-Braine… qui dit ne pas avoir été mis au courant

Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, la RUTB a annoncé prendre acte de la décision de son désormais ex-préparateur physique, en le remerciant pour son travail mais aussi en regrettant la manière d’agir de Virton. "C’est avec surprise et déception que la RUTB prend acte de la décision de Damien Broothaerts de rejoindre l’Excel Virton et ce avec effet immédiat. Nous remercions Damien pour son travail et son engagement durant ces 4 années au service du club et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Néanmoins, nous regrettons le manque d’élégance du club virtonais, qui débauche notre préparateur physique, en pleine saison, sans même un contact avec notre club. La RUTB reste concentrée sur ses objectifs et mettra toute son énergie pour les atteindre et ça commencera dès dimanche face au RRC Hamoir", lit-on ainsi à travers ce communiqué.