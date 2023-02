Didier Van Eesbeek a réussi sa première avec cette victoire sur le plus petit écart permettant à son équipe de s’isoler à nouveau en tête du classement. "Je suis super heureux pour le groupe, sourit le nouveau T1 de Clabecq. On avait essayé d’évacuer la pression et de ramener une atmosphère positive durant la semaine, cela s’est vu sur le terrain et je ne peux que féliciter les joueurs."

On sent malgré tout une certaine crispation dans le chef des visités au cours des premières minutes de jeu avec pas mal de déchets. Etterbeek est un cran au-dessus mais sans se monter très dangereux. Clabecq équilibre les échanges et parvient à déflorer la marque un peu contre le cours du jeu sur un coup-franc imparable de Goossens suite à une faute sur Charrite. "Ça me fait plaisir d’avoir marqué ce but qui nous a un peu relâchés, mais c’est surtout la victoire qui est très importante pour le groupe après quelques semaines difficiles, souligne le buteur. Rien n’est fait et il nous reste cinq matches importants à bien négocier."

Ce but a (re)mis les Clabecquois sur les bons rails et la reprise de Boujada passe de peu à côté avant le repos. La partie reste très fermée et la pression mise par d’Etterbeek trop stérile, à l’image d’un envoi d’Eboko contré in extremis, mais cette pression s’intensifie dans les dernières minutes alors que Clabecq n’a pas su exploiter les espaces pour tuer tout suspense. Et il faut un dernier dégagement devant la ligne de Delahaye pour éviter un retour d’Etterbeek sur le fil.

"Devuijst devait être exclu"

La balle n’a pas roulé l’équipe de David Berghmans qui mettait en avant cette sortie de Devuijst sur Eboko sévèrement sanctionné par l’arbitre mais qui aurait alors dû valoir l’exclusion du portier clabecquois. "C’est le tournant du match, estime le coach d’Etterbeek. Ça s’est joué sur des détails car il n’y a pas faute sur leur coup-franc alors qu’à défaut de proposer un beau football sur un terrain pareil, on avait livré vingt-cinq bonnes premières minutes. Un nul aurait été mérité car on a eu plus d’actions qu’eux mais il fallait un perdant et c’est tombé sur nous. Cela dit, on doit continuer à y croire car Clabecq va avoir des suspendus importants et perdra encore des points par moments."

Arbitre: M. Bou Sbiâ

Cartes jaunes: Devuijst, Fares, Lalous, Plonowski, Nailis, Goossens

But: Goossens (1-0, 27').

CLABECQ: Devuijst, Vastesaeger (54' Tortolani), Faitah, Ibrahim, Lalous, Delahaye, Boujada, Goossens, Veyt, Charrite, Fares (85' Ysebaert).

ETTERBEEK: Verbert, El Benaoui, Zawistowski, Castro, Patkos (82' Abdouramane), Pila-Zi-Makanda, Plonowski, Dari (66' Nailis), Eboko, Behari, Kuwa Ntinu.