Braine retombe dans ses travers au mauvais moment

Du coup, les Jaune et Bleu se retrouvent de nouveau à deux points du barragiste avant un week-end de repos qui sera suivi d’un match très important face au Léo. "Le classement est tellement serré avec quelques unités séparant le neuvième du seizième qu’on se retrouve vite le cul entre deux chaises quand on perd un match. Il faudra bien continuer à s’entraîner cette semaine pour ne pas perdre le rythme en vue de cette confrontation directe avec le Léo car en cas de victoire, on ressortirait un peu la tête hors de l’eau."

Le joueur carolo de 21 ans reste confiant. "Je refuse d’envisager une descente de Braine en P1 car on a une bonne équipe et un groupe solidaire, mais on se doit de réagir au caractère après ce petit couac. En ce qui me concerne, cette première saison en équipe première se passe très bien, que ce soit avec mes équipiers, le staff et le club, et j’ai du temps de jeu. Là, je pense qu’on aurait besoin de trois victoires pour assurer notre maintien. Les autres équipes du bas doivent encore rencontrer pas mal d’équipes du haut mais ça ne veut rien dire, à l’image de Saint-Ghislain qui vient de partager contre Mons, et on devra se donner à fond pour conserver cet avantage au niveau du calendrier", prévient l’ancien médian défensif de Charleroi, Tamines et La Louvière.