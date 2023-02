Après son partage de jeudi dernier face à Ronvau (1-1, goal de Van Binnebeek), Beauvechain a de nouveau perdu trois points précieux samedi soir. "Le point positif, c’est qu’on a retrouvé notre vrai football, surtout en seconde période, mais on ne finit pas nos occasions avec notamment une latte de Tossens à 0-2 et un piquet de Lainé à la 85', et leur gardien a fait un gros match", remarque Jabran Albahtouri (T1).

Belle perf' réussie par les jeunes jodoignois. "On était vraiment bien en première mi-temps face à un adversaire un peu surpris par notre fougue, et le 0-1 au repos était mérité, estime Frédéric Stoffelen (T1). On savait que ce serait plus dur par la suite mais on a marqué en contre au bon moment et notre gardien a fait le job dans le dernier quart d’heure."

Incourt – Walhain 0-4

Buts: Ba. Koninckx (0-1, 25'), Frys (0-2, 43' et 65'), Joiret (0-4, 86').

Walhain n’est pas tombé dans le piège qu’aurait pu lui tendre Incourt comme à l’aller. "On a poussé pendant vingt minutes sans réussir à marquer puis les deux premiers buts nous ont mis un peu à l’abri, détaille Mathieu Michielsens (T1). Notre adversaire a un peu poussé à la reprise avec une belle occasion, sinon on est resté dans leur partie de terrain."

Défaite aussi logique qu’honorable pour les locaux "même si le score est un peu forcé, estime Gaëtan Degroot (T2). Walhain s’était déjà créé des possibilités mais on a tenu une petite demi-heure et on encaisse finalement sur une contre-attaque. Notre adversaire a un peu baissé de rythme à la reprise, on a alors fait jeu égal mais on s’est désorganisé au moment de passer à trois derrière et on a pris le 0-3."

Mt-St-Guib – Huppaye 6-2

Buts: Cuypers (1-0, 8'), Pierard (1-1, 17'), Cuypers (2-1, 30'), Verniest (31, 31'), Maniet (4-1, 34'), Spreutels (5-1, 43'), Barragan (6-1, 51'), Ruth (6-2, 75').

Les Guibertins confortent leur troisième place. "Face à un adversaire qui s’est présenté sans remplaçant, ce fut un match physique et haché avec une première mi-temps convenable de notre part puis une deuxième catastrophique", résume Gaël Vanderbrugge (T1).

Huppaye termine son mois de vérité par un troisième revers en quatre matches. "Après l’ouverture du score sur un hors-jeu flagrant, on a égalisé puis on a eu une absence de cinq minutes où l’on prend trois buts, et c’est même 5-1 avant la mi-temps. Ils marquent le sixième dès la reprise et même à onze contre dix pendant une demi-heure (blessure de Maniet, NDLR), on n’a rien montré de convenable ", déplore Marc Warnant (T1).

Ronvau – Perwez B 4-1

Buts: Biyanga (0-1, 25'), Delikus (1-1,52'), Ingberg (2-1, 64'), Verrept (3-1, 68'), Ingberg (4-1, 73').

Après le point ramené de Beauvechain grâce à un but de Courtejoie, Chaumont signe un 10/12 en ayant dominé Perwez deux jours plus tard. "On ne s’est pas emballé quand notre adversaire a fait 0-1 et leur exclusion nous a un peu facilité la tâche même si je pense qu’on aurait gagné à 11 contre 11 car on était vraiment bien dedans", signale Guillaume Lengelé (T2).

Le perwézien Hurdebise a en effet reçu une deuxième jaune à la 42'. "On était bien dans notre match en première mi-temps où Nyabokongo rate le 0-2 tandis que Ronvau a eu une latte et notre gardien a sorti un bel arrêt, explique Didier Liroux (T1). Tout s’est écroulé en deuxième période au niveau physique, chose logique avec une demi-équipe qui ne s’entraîne pas."