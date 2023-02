En difficulté lors des rencontres précédentes contre les cadors du championnat, La Hulpe a finalement réussi à trouver la formule pour l’emporter. Ce succès contre Waterloo était très attendu de la part du staff. "On a perdu contre Saintes deux fois, contre Waterloo à l’aller aussi. La seule équipe du haut du classement à qui on a pris des points, c’est Ophain. Donc, avec la forme qu’on a en ce moment, on a dit aux joueurs que c’était le bon jour pour changer la donne", affirme le T1 Stéphane Vandorpe.

Un résultat positif donc pour les La Hulpois, surtout que la manière y était. "De la première à la dernière minute, on les a pris à la gorge. On ne les a pas lâchés une minute. C’était 1-0 à la mi-temps, mais ça aurait pu être plus. J’avais demandé à mes deux défenseurs centraux de bien tenir les attaquants de Waterloo, ce qu’ils ont très bien fait. De manière générale, toute l’équipe a fait un match parfait. On est fier de coacher cette équipe", explique l’entraîneur, n’hésitant pas à parler du meilleur match de la saison de la part de ses joueurs.

"En espérant que c’était juste un off-day"

Une analyse confirmée du côté de Waterloo. Au coup de sifflet final, le T1 Amaury Toussaint avoue ne pas avoir reconnu son équipe. "On a tout simplement été absent contre une équipe qui en voulait beaucoup plus. La défaite est complètement logique et même le résultat l’est. On n’a rien eu à revendiquer. En espérant que c’était juste un off-day."

À la première place du championnat avant la rencontre, les points deviennent de plus en plus précieux. Cette défaite a donc permis à Auderghem de passer au-dessus des Brabançons, ce qui n’arrange pas les affaires de l’entraîneur waterlootois. "On sait qu’avec aussi peu d’écart entre les trois premiers, le moindre mauvais résultat peut se payer cash. Avec la victoire d’Auderghem, on peut dire qu’on a fait la mauvaise opération. Mais il reste encore 15 points à prendre donc c’est loin d’être fini. Peut-être que cette claque va nous être profitable", indique Amaury Toussaint qui se veut positif pour les cinq prochaines et dernières rencontres de la saison.

Arbitre: N. Heylen.

Cartes jaunes: Pirotte, Weynants, Ceusters, Grisay, Rodriguez-Calvo, Lucas I., Lambert.

Les buts: Vandenplas (1-0, 37'), Grisay (2-0, 56'), Latorre sur pen. (3-0, 80'), Pilotte (4-0, 69'), Aifa (5-0, 90').

LA HULPE: Wiame, Lambert, Latorre (Aifa 86'), Tairi (Kunga Lama 72'), Pilotte, Grisay (Saadi 82'), Lucas I. (Gengoux 80'), Ceusters, Lucas A., Salawa, Vandenplas.

WATERLOO: Erkens, Rodriguez-Calvo (Boudersa 67'), Bodart, Weynants, Patureau, Jamotte, Magnoni (Voets 28'), Mendonça, Mpanzu (Notez 72'), Gruslet, Pirotte.