Pour continuer sur leur lancée de la belle victoire 5-0 de la semaine passée contre Waremme, une deuxième victoire aurait été la bienvenue chez les Blanc et Or. Coup manqué pour les Tubiziens, qui après avoir réussi à revenir au score sur un coup franc tiré par Lkoutbi, n’ont rien presté de positif selon l’entraîneur tubizien. "On fait 1-1 et puis, plus rien. Ça aurait pu créer un sursaut mais finalement, pas du tout. De manière générale, c’était un match catastrophique, du début à la fin. C’est un off-day. Depuis que je suis à la tête de l’équipe, c’est la pire prestation qu’on ait faite."

Positionnés en un bloc bas et compact, les Tubiziens avaient pourtant élaboré une tactique pour trouver le chemin des filets bruxellois. Mais rien n’y a fait, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. "On voulait passer sur les flancs et essayer d’amener des centres. On savait que c’était un peu le point faible de Jette. On l’a fait, mais aucun centre n’a abouti", souligne Mohamed Bouhmidi.

Ce que déplore surtout le T1, c’est le manque de cohésion de son équipe. "Il n’y avait pas de lien entre la défense, le milieu et l’attaque. Il n’y avait pas tout ce qu’on avait retrouvé de positifs la semaine passée."

Les Blanc et Or s’en sortent malgré tout avec un point dans la poche. Un bon point de pris pour les Tubiziens qui continue de titiller le haut du classement. Mais pour l’entraîneur, une nouvelle victoire à domicile n’aurait pas dû être une option. "À domicile, quand tu joues contre une équipe qui essaie de se sauver, tu ne peux pas te satisfaire d’un nul. Mais sur ce match, on ne pouvait pas avoir mieux qu’un point. Quand c’est bon il faut le dire, mais là ça a été très mauvais. Pas un joueur, toute l’équipe. Ce n’est pas normal quand on joue à domicile."

Arbitre: T. Patris

Cartes jaunes: Camara, Michel, Lkoutbi.

Buts: Necipoglu (0-1, 12'), Lkoutbi (1-1, 17').

RUTB: De Bie, Delaye, Patris (Bendriss 46'), Garlito, Michel (Butera 72'), Pierret (Velasco 62'), Lkoutbi (Van Gestel 78'), Leite, Djouguela, Van Onsem, El Omari.

JETTE: D’Alberto, De Marree, Sikumoya (Alves 82'), Cruz, Necipoglu, Camara, Salambo (Zeriouh 67'), Cotvriendt (El Hajjouji 77'), Sylla, Kaleba, Nzayadiambu.