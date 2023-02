Quarts temps: 20-17, 27-19, 22-12, 8-20.

STELLA LEUVEN: Sergeant 7, Snyers 20, Janssens 3, R. Nunes 16, Ven 7, T. Nunez 8, Bucumi 7, Rowe 5, Vermeulen 2, Catana 2

NIVELLES: Cockmartin 9, Van Rysseghem 0, Renard 0, Bataille 14, Navez 6, Di Fransceco 6, Goffin 19, Renversez 6, Bizet 7, Mulumba 1.

Comme prévu et annoncé, la réception des Nivellois a été musclée car les Louvanistes ont vraiment eu à cœur de laver l’affront du match aller lorsqu’ils avaient été étrillés 68-36 par les Nivellois.

Cette fois, les Louvanistes ont directement mis les Nivellois dos au mur en prenant les commandes du match dès le premier quart temps (20-17) et en ponctuant la première période par un plus que correct 47-36 au marquoir.

Incapables de s’imposer au rebond, les Nivellois ont touché un peu plus le fond dans le troisième quart (69-48 à la 30’). La montée au jeu de Rodrigo Van Rysseghem, un jeune venu en renfort du noyau de régionale 2 pour compenser les absences de Yannick Diop et Remy Loubières, a fait le plus grand bien aux Nivellois. Grâce à lui, en 6 minutes, et même s’il n’a pas marqué, le retard des Nivellois a fondu pour passer de moins 20 à moins 10. Mais il était malheureusement trop tard pour inverser le score.

"Nous n’avons pas eu voix au chapitre"

Louvain tenait sa revanche et Nivelles pouvait faire le deuil des trois points. "Nous avons eu droit à une défense de fer, très intransigeante de la part de Louvain, concède le coach nivellois, Phivos Livaditis à la fin du match. En plus de cela, nous avons connu une grosse défaillance au rebond qui est d’habitude un de nos points forts. Louvain a tranquillement capté 22 rebonds offensifs et si on ajoute nos 19 pertes de balle, sans parler de l’insolente réussite de Louvain au périmètre (12x3 sur 30 tentatives), on peut vraiment dire que nous n’avons pas vraiment eu voix au chapitre. Nous avons même très vite accusé un gros retard au marquoir avec un écart qui a culminé à 25 points."

Mais après 30 minutes difficiles, Nivelles a eu le bon goût de redresser la tête pour revenir à 10 points de Louvain. "Une série de mauvaises décisions de la part de mes joueurs ont stoppé notre come-back, regrette le coach nivellois. Nous n’avons pas pu réaliser l’exploit de revenir à la marque car Louvain maîtrisait totalement ce match."

Louvain mérite donc sa victoire et aussi le titre de meilleure défense du championnat. "Effectivement, les Louvanistes nous ont montré pourquoi ils sont invaincus à domicile, souligne le mentor aclot. Notre scouting avait pourtant prévu des choses pour contrer Louvain mais nous avons été très ou trop passif au rebond. Finalement, nous avons été battus par plus fort que nous. Reste à espérer que Louvain continuera ainsi pour la venue de Falco Gand, ajoute Phivos Livaditis avant de conclure. Aujourd’hui, on peut être déçu. Il faut l’admettre ce n’est pas notre meilleur match de la saison."

Pendant ce temps-là, Falco Gand, l’indéboulonnable leader creuse encore un peu plus son avance sur Nivelles qui voit par contre Louvain se rapprocher dangereusement de sa seconde place au classement.