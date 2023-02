(16-25, 18-25, 13-252).

LIMAL/OTTIGNIES: Camille Evrard, Maurine Renard, Lola Lo Guasto, Émilie Limbourg, Charlotte Caro, Cassandra Ausloos. Eléonore Verschaeren, Simone Dalne, Marie Laduron, Constance Hinck.

Les Limaloises n’avaient en principe pas de mouron à se faire lors de leur déplacement chez les avant-dernières. À condition évidemment de prendre la rencontre très au sérieux, sans considérer qu’il suffirait de paraître pour vaincre. Placées sous la conduite de Philippe Vanescote, qui remplaçait Jérôme Spenders malade, les visiteuses ont rempli leurs tâches avec efficacité. Elles se sont détachées dès la première manche, après des premiers échanges assez équilibrés. "Stevoort a joué crânement sa chance. Nos adversaires ont bien servi, particulièrement une centrale gauchère qui nous a compliqués la tâche en réception", indique Philippe Vanescote.

Camille Evrard en attaque

Les Limaloises se sont progressivement détachées dans les deux premiers sets. "Nous étions intrinsèquement supérieurs à nos hôtes. L’écart s’est creusé progressivement. Les deux premiers sets se sont déroulés de manière identique."

Les visiteuses ont rapidement pris les commandes lors de la troisième manche (2-8). "Toutes les joueuses ont apporté leur concours à ce succès. Simone Dalne et Émilie Limbourg se sont relayées avec succès au poste d’opposite. Marie Laduron, passeuse, est montée aux premier et troisième sets. Elle a pu, elle aussi, obtenir du temps de jeu. Lorsqu’elle est montée au troisième set à la place d’une opposite, j’ai maintenu Camille Evrard au jeu et elle a joué en attaque."

Le sommet contre Namur le 19 mars

Ce déplacement à Stevoort conclut une série de matchs plus abordable sur papier, au cours de laquelle les Limaloises, deuxièmes, ont rencontré les trois dernières formations du classement et Beverlo. Elles ont gagné ces quatre rencontres, en ne perdant qu’un seul set.

Elles vont maintenant entrer dans le vif du sujet avec la visite de Tchalou le 12 mars (où elles avaient perdu 3-2) et surtout la venue de Namur, le leader, une semaine plus tard.