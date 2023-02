Une nouvelle défaite pour Jodoigne, mais le T1 Martin Dehut a vu une nouvelle mentalité de la part de son équipe. "Il y a eu beaucoup d’intensités au début, la rencontre peut déjà être à 1-1 après une minute trente d’ailleurs. Au final, c’est Rixensart qui marque après cinq minutes. Mais on a poussé tout le match pour essayer de revenir. Et quand on a vraiment tenté le tout pour le tour pour revenir au score, Rixensart met le deuxième. Donc c’est une défaite mais avec la mentalité que j’ai vu sur le terrain, on aurait gagné la semaine passée contre le Stéphanois", souligne l’entraineur, qui n’a plus beaucoup d’espoir sur le sort de son équipe en P2. "Les joueurs jouent libérer maintenant puisqu’on n’a plus de pression. Il reste cinq matchs et on n’arrivera probablement pas à sortir de cette avant-dernière place. L’important maintenant, c’est que les joueurs retrouvent du plaisir."

Après la débâcle contre Waterloo le week-end dernier, Rixensart se rassure avec cette victoire. "On a bien eu quatre grosses occasions durant la première mi-temps. Jodoigne était bien en place, mais on a fait notre meilleur match de la saison selon moi. L’équipe était bien organisée, la conduite du ballon était fluide. On a eu la possession, ce qui est très rare pour nous. Tout le monde a été à la hauteur", indique Pierpaolo Giunta (T1).

Lasne – Auderghem 0-3

Les buts: Porton (0-1, 4'), Eckelmans-Berkes (0-2, 28'), Ingannamorte (0-3, 55').

Un mauvais résultat pour une mauvaise prestation selon le T2 Lasnois Jerry Berger. "C’était très mauvais dans l’ensemble. C’est l’une des pires rencontres de 2023 de la part des joueurs. Ça manquait de justesse et de beaucoup d’autres choses contre une équipe d’Auderghem qui joue le haut du classement. Qualitativement, ils ont été supérieurs à nous, ils étaient au-dessus. Et de notre côté, ça ne l’a tout simplement pas fait de la première à la 90e minute."

Du côté des visiteurs, Auderghem signe un troisième succès de suite. "C’est une belle victoire. On aurait pu en mettre plus. Mais le fait d’avoir marqué assez rapidement nous a permis d’être un peu plus dans la gestion. En tout cas les joueurs ont délivré une prestation aboutie, sérieuse. Je n’ai rien eu à redire, explique Fabio Magnoni (T1). C’est vrai qu’on est bien en jambes avec ce 9/9. Mais j’essaie de ne pas trop se fixer sur l’objectif final en préparant chaque rencontre avec la même intensité. On fera les calculs à la fin."