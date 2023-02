Malheureusement pour les Aclots, les conditions initiales ne jouaient pas en leur faveur. En effet, c’est un groupe déforcé qui faisait le déplacement en l’absence de Hennuy, mais aussi des deux renforts de TDM2: Cockmartin et Renversez. Mais les situations compliquées deviennent habituelles pour le coach grec Théodoridis, qui n’est pas à un miracle près avec ce très jeune groupe de joueurs. "Cette défaite nous laisse un goût très amer de par la manière, explique le coach héllène. On savait que ce serait un match compliqué, surtout au vu de nos absents, mais au cours du match les problèmes se sont accumulés avec Jaurion incapable de continuer en seconde période suite à une cheville en vrac. J’ai dû tourner avec deux pivots, avant que le capitaine Ndozi ne soit sorti pour cinq fautes. À partir de là, nous avons privilégié le"small ball", en faisant tourner tout l’effectif, et en donnant quelques minutes à nos trois U18. On s’est bien battu, et on défend bien sur la dernière possession adverse, mais le joueur de Saint-Hubert a bénéficié d’un bon coup de chance pour inscrire le shoot en déséquilibre à 3 points via la planche… Je suis déçu, mais j’ai vu beauccoup de positif."

Même son de cloche chez le jeune Jason Vandermousen, qui disputait un de ses premiers matchs en R2: "On a été dominé dès le début et on se retrouve à 10 points dès le premier quart. De manière répétée, on a réussi à revenir, mais à chaque fois les locaux ont refait un écart jusqu’à trois minutes de la fin, où l’on passe devant pour la première fois du match grâce notamment à notre défense. À 20 secondes du terme on repasse devant sur un shoot de Roland (U18), mais on encaisse ce shoot sur le buzzer via la planche qui nous tue."

La semaine prochaine un match à 6 points attend les Aclots, contre un concurrent direct au maintien, l’Alliance Arlon.