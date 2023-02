Louise Jacquemin se rassure avant le Samyn

Au final, c’est une dix-huitième place qui ponctue sa prestation. "Les jambes sont bonnes, il ne reste plus qu’à reprendre de l’aisance dans le peloton. Je vois cette course comme un bon échauffement pour ce mardi."

C’est que mardi, c’est le Grand Prix Samyn, un rendez-vous international attendu par la dame élite des Baloise WB Ladies. "Bruxelles-Opwijk s’est bien passé. Je sais que je dois retrouver un peu mes marques avec une autre façon de rouler. Cela freine fort dans les virages, cela frotte dans le peloton… J’ai tenté d’accompagner plusieurs tentatives d’échappée mais en vain. Il fallait être attentive car le vent était bien présent, et donc se protéger était important en veillant à rester à l’avant. Et l’arrivée s’est dé roulée au sprint mais dans les derniers kilomètres, je n’étais pas assez bien placée et au final, je dois me contenter de cette dix-huitième place. Je suis cependant rassurée avec ma condition, et mardi, je sais que sur le Samyn, ce sera différent."

Avec un niveau et des adversaires d’un plus haut niveau, une course plus sélective, et surtout, des pavés, la course sera en effet rude. "Cela va rouler différemment, c’est sûr. Je compte réaliser une bonne course, en tâchant de suivre les filles des bonnes équipes et prendre place dans le premier groupe."

Pour cela, elle devra user de toute l’expérience acquise depuis l’an dernier. "En effet, je me souviens qu’en 2022, j’étais sur la toute première ligne au départ fictif, et une fois le départ réel, j’étais tout à l’arrière du peloton… À présent, je me suis aguerrie et je sais comment faire pour régler ce problème."