Quarts temps: 13-6, 18-13, 14-22, 7-20.

OTTIGNIES (3x3, 24/26 LF, 15 ftes): Laloux 2, Habimana 1, Snackaert 2, BARME 31 (2x3), HAUET 6, Gilis -, HAESENDONCK 7 (1x3), Dochez, DEMONCEAU 5, Kazadi 5, FONTEYN 2.

Remplaçant d’Olivier Mulaba au coaching de la R1 Dames, Thomas Thys aura eu un week-end chargé au plan cardiaque. Le samedi, son équipe messieurs (leader en P2B) a gagné d’un point à Auderghem, le dauphin de la série. Le lendemain, il coachait la R1 brabançonne à Angleur. Là non plus, ce ne fut pas une promenade de santé malgré un classement qui renseignait la seconde place du Rebond (mais avec un match de moins que le premier) et la douzième position d’Angleur.

Sans Vermylen ni Pirlot (vacances) ni son coach, avec une Sarah Dochez convalescente, le leader de la série loupait complètement son départ. Au bout d’une mi-temps où les Ottintoises n’avaient inscrit que 7 paniers de plein jeu, la partie n’était pas compromise mais il fallait un électrochoc: 31-19.

Celui-ci sera apporté par Laura Barme, la pile électrique de service. Auteure de 26 points en seconde mi-temps, Barme fera pencher la balance quasi à elle toute seule. La meneuse va surtout garder la balle et provoquer de nombreuses fautes au dernier quart où elle inscrira un magnifique 10/10 de la ligne des lancers francs. C’est déjà la distributrice qui avait marqué les 7 premiers points d’Ottignies à l’occasion de ce dernier quart temps. Entamé à 45-41 (30’), ce dernier avait aussi vu le Rebond boucler son périmètre défensif et muscler son jeu. Il n’encaissait plus que deux paniers de plein jeu lors des dix dernières minutes enlevées 7-20. La victoire avait été dure à obtenir mais était le reflet de la belle saison: 52-61.

Joint téléphoniquement, Olivier Mulaba n’a pas assisté à la rencontre mais avait eu Thomas Thys et l’une ou l’autre joueuse en ligne: "À l’image de ce qui nous arrive cette année, c’est une très belle victoire obtenue – entre autres – grâce à une Laura Barme stratosphérique. Un succès collectif obtenu en fin de match où on était plus frais physiquement que l’adversaire. Les joueuses se serrent les coudes pour compenser les absences. On peut vraiment compter sur le groupe dans l’adversité, c’est la force de l’équipe cette saison."

Le groupe brabançon aura encore une nouvelle occasion de prouver sa solidité dimanche prochain avec la réception de Neufchâteau (le troisième).