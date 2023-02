Quarts temps: 24-14, 21-29, 16-18, 6-21.

WATERLOO: Schick -, D’Hose A. 14 (1x3), Vlaeminck 11, Delbrassine 14 (2x3), Vancampenhout -, D’Hose R. 3, Kabangu -, Careme 16 (2x3), Busselen 9 (1x3).

Déroute ! Voici comment l’expérimenté Maxime Vlaeminck, résume ce match face à Belleflamme.

Les Waterlootois, victorieux au match aller, et auteurs d’un début d’année très positif, avaient l’occasion de se détacher un peu du peloton de sept équipes en lice pour les trois dernières places de play-off en Régionale 1, derrière l’intouchable Waremme. Malgré les pronostics et l’avantage du terrain, la victoire ne fut pas au rendez-vous, et tout est encore à faire pour les hommes de Sébastien Dufour s’ils veulent pouvoir prétendre à la phase finale du championnat. "On commence pourtant bien le match, explique le sympathique ailier waterlootois. C’est 24-14 à la fin du premier quart temps. On est sérieux devant et derrière, et tout se passe bien. Le passage en zone des Liégeois, combiné à notre laxisme défensif, relance nos visiteurs du soir. Leur meneur nous mène la vie dure et ramène les siens dans la partie. Au retour des vestiaires, malgré les rappels défensifs, on ne revient pas avec la bonne attitude, et personne dans le groupe n’arrive à faire la différence pour nous donner le contrôle du match. Le pire arrive au début du quatrième quart temps, où l’on commence à enchaîner les pertes de balles, converties directement en contre-attaques par l’adversaire."

Belleflamme remportera le dernier quart 6-21, ne laissant aucune chance aux locaux. "C’est difficile d’expliquer ce qui n’a pas marché, mais, je pense qu’en résumé, personne n’a réussi à tirer le groupe vers le haut, et on a été victime d’un manque d’agressivité impardonnable à ce niveau. C’est dommage car on voulait faire le 4/4 avant la finale de la Coupe AWBB, et cette défaite relance complètement Belleflamme dans les play-off. Notre objectif est toujours atteignable, mais si on veut l’avantage du terrain en demi-finale, on n’a plus droit à l’erreur."