La déception d’Oscar Dopchie à Kuurne: "Je n’ai jamais eu de telles crampes"

Une désillusion pour le coureur brabançon wallon. "Je n’avais jamais eu ça, c’était terrible. Ça ne passait pas et je hurlais de douleur. Au bout de deux minutes, j’ai pu enfin pédaler normalement mais j’avais dû laisser filer le peloton. Je finis donc seul derrière le peloton."

À quoi sont dues ces crampes ? "C’est difficile à dire car je me suis bien alimenté durant la course mais c’est vrai que j’aurais pu boire un peu plus… Mais en tout cas la course était vraiment très dure et ça n’a pas aidé. Il y a forcément beaucoup de déceptions. J’y allais pour plus et au final, j’ai subi une bonne partie de la course et ça ne me donne pas envie de disputer d’autres classiques car j’ai eu peu de plaisir. Mais il faut que je reste positif, la saison ne fait que commencer, j’aurai plein d’autres courses qui me conviendront je l’espère beaucoup mieux. Au moins je ne suis pas tombé…"

Autre coureur du Brabant wallon déçu à l’issue de ce week-end: Simon Roussel de Tilly. "Pour ma première course en espoir, j’ai repris à Villers-le-Temple et… c’était dur. On était 102 au départ. Il y avait une belle montée. Je suis parti dans les derniers du peloton et je n’ai jamais su remonter. J’ai su passer la première bosse en queue de peloton mais j’ai dû lâcher prise dans la bosse au deuxième tour. Je n’ai donc pu faire que trois tours…"