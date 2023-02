On n’ira pas jusqu’à dire que les spectateurs se sont ennuyés les trois quarts de la rencontre mais presque ! Il aura en effet fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir enfin les filets trembler et s’extasier quelque peu d’une rencontre qui n’aura pas atteint des sommets.

La première période est d’ailleurs très cadenassée avec des défenses bien en place qui ne laissent que peu de latitude aux offensives. La plus belle possibilité sera néanmoins genappienne avec ce superbe centre de Van Ophalvens à la 35’ pour un Roulez qui voit sa reprise de la tête s’écraser sur la barre transversale. En face, les maigres tentatives de Nineza sur coup franc et de Srihi ne font guère frémir un Hannon très serein.

La seconde période est semblable à la première avec deux formations qui semblent jouer avec le frein à main. Le rythme n’est pas dense, les occasions sont quasiment inexistantes et le spectacle proposé n’est pas digne de la P1. Jusqu’à cette fameuse 75e minute et ce ballon en profondeur vers Maistriaux qui place subtilement le cuir entre les jambes de Detry et réveille un stade endormi. Moins de deux minutes plus tard, piqués au vif, les Gréziens réagissent et un bijou d’assist de De Beule met Gasmi sur orbite qui trompe Hannon d’une splendide reprise de volée du gauche en pleine lucarne.

La fin de rencontre est emballante, Grez se retrouve en infériorité numérique, Roulez par deux fois, Maistriaux et Fabry loupent de belles opportunités pour les locaux alors que de l’autre côté, c’est Deneubourg qui y va de son petit solo mais sans parvenir à conclure. "Les plus belles possibilités étaient de notre côté mais on manque encore une fois d’efficacité. On fait le plus dur en ouvrant la marque et notre ouverture du score est méritée mais un manque de concentration nous coûte ce bête but quelques minutes plus tard. C’était une rencontre un peu bizarre avec un rythme plutôt lent et pas beaucoup de spectacle", pointait le T1 local Julien Darquenne.

Arbitre: Antoine Stévenne

Cartes jaunes: Pête, Queimadelas

Carte rouge: Kocabas (2 jaunes, 85')

Buts: Maistriaux (1-0, 75'), Gasmi (1-1, 77')

GENAPPE: Hannon K., Jonckheere (76' Sanchez Y Garcia), Queimadelas, Fabry, Van Landschoot, Van Ophalvens, Pête, Maistriaux, Roulez, Van Der Goten (85' Hannon G.), Jacquet (72' Brichart L.).

GREZ: Detry, De Beule, Pelizza, Gasmi (91' Beaunom), Bakala, Nineza (88' Zarki), Wénin, Kocabas, Beersaerts, Srihi (80' Deneubourg), Duchene.