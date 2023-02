Avant de recevoir le Standard puis d’aller à Anderlecht, ce déplacement à Wuustwezel constituait l’une des dernières occasions pour Chastre de prendre quelque chose. Et il ne manque décidément quasi rien aux Chastroises pour décrocher leur premier point.

Cette fois, ce sont deux penaltys dont un dans les arrêts de jeu qui ont scellé le sort des visiteuses. "Dans le contenu, c’était comparable à la semaine précédente, apprécie le T1 chastrois, Michaël Verstraelen. On a fait une bonne première mi-temps mais on n’a pas de chance en prenant ce penalty alors que notre joueuse se protège sur un tir. Par la suite, ma fille rate une grosse occasion mais on était vraiment bien dedans."

La seconde période fut plus compliquée mais Chastre est resté dans le coup jusqu’au bout. "C’était dur de tenir ce rythme élevé durant tout le match et d’apporter du sang frais avec une seule joueuse sur le banc. Malgré tout, on est quand même sorti quelques fois, puis on concède ce deuxième penalty à la fin alors qu’Adens qui commet la faute, n’est pas dans le rectangle. Une fois de plus, c’est une courte défaite et c’est dommage car il y avait moyen comme je l’avais pressenti, mais ça n’a pas tourné pour nous."

CHASTRE: Charlier, Adens, Fregesse, Houbrix, Baez, Houtart, Bernard, Goetynck, Francx, Verstraelen, Sekelama (60' Vantournhoudt).

Buts: Van Den Bergh (1-0 sur pen., 23' et 2-0 sur pen., 90').