Quarts temps: 19-17, 16-19, 17-18, 5-14.

CASTORS BRAINE: Dombret 7, Bonacorsi 7, Kaminski 0, Fontaine 2, Vancabeke9, Tchatchou 10, Szylkrot 9, Bellemans 8, Dupont 5, Schwartz 9, Depaepe 0.

Un match indécis, intense, très serré au niveau du marquoir, c’était prévisible vu les forces en présence.

Si Profondeville prend le premier quart temps à son compte, les Brainois répondent aussi sec et prennent 8 points d’avance avant de voir Profondeville revenir sur leurs talons pour conclure cette première période à 35-36.

Au début du troisième quart, les deux équipes font jeu égal. Aucune des deux n’est capable de faire la différence. Sur le terrain, les joueurs des deux camps se tiennent "à la culotte" et il faut attendre la moitié de ce quart temps pour voir enfin le premier panier marqué.

Les deux équipes se rendent coup pour coup et finalement les Brainois émergent à nouveau pour faire 52-54 à la demi-heure.

Rien n’est joué et dans la dernière ligne droite, les deux équipes ne se lâchent toujours pas. Au fil des minutes, l’intensité ne faiblit pas mais les Brainois font preuve de plus de lucidité que leur adversaire. Profondeville est sur le point de craquer. Les Brainois insistent et parviennent enfin à faire le break. À 25 secondes du terme, Profondeville, qui n’a marqué que trois points, peut rendre les armes avec tous les honneurs d’avoir vaillamment défendu ses chances.

Braine signe son dix-neuvième succès d’affilée et continue sa marche victorieuse. En plus, avec ce succès, quoi qu’il arrive, les Brainois sont assurés de disputer les play-off.

"Revenir de Profondeville avec la victoire est un exploit"

Gianni Maren, leur coach, était évidemment très satisfait de la prestation de son équipe. "Nous avons su plier le match, se réjouissait-il. Mais que ce fut intense et hyper serré. Mon groupe a, à nouveau, montré qu’il était capable grâce à sa condition physique de tenir l’intensité de jeu pendant quarante minutes. Défensivement, en fin de match, nous avons haussé le ton de deux crans et une fois que nous avons su prendre le dessus, nous n’avons pas relâché notre emprise. Au fil des minutes, en poussant nos adversaires à la faute, nous avons mis le secteur intérieur adverse hors jeu. C’était une des clés de notre victoire de ne pas laisser à Profondeville l’occasion de s’exprimer au périmètre. D’autre part, il faut l’admettre, ce ne fut pas notre meilleur match offensif mais, en face, il y avait quand même une des meilleures équipes de ce championnat. Une équipe qui sait défendre. Finalement, revenir de Profondeville avec la victoire est un autre exploit de mon groupe."

Si on ajoute la défaite de Mons Hainaut à Aubel (79-51) voilà les Brainois avec trois victoires d’avance au classement sur leur plus proche poursuivant. Assurément, ce week-end, les Brainois étaient vraiment deux crans plus forts.