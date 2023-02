Un but sur un beau travail de Piret, un assist pour Depotbecker et une faute de main qui amena le penalty de La Louvière Centre et la réduction du score: Ricci Lufimbu a été décisif sur les trois buts de la rencontre mais il préfère se concentrer sur ceux de son équipe. "C’est mon tout premier assist de la saison. Je suis content, sourit l’attaquant rebecquois. Pourtant, la première période, d’un point de vue personnel, n’a pas été simple. Je n’ai pas touché beaucoup de ballons mais j’ai effectué beaucoup de courses défensives."

Il est vrai que le match a été très équilibré, très ouvert même avec des offensives des deux côtés mais a penché plus vers les troupes de Leurquin en deuxième période après l’exclusion stupide de Ouattara (un coup volontaire au sol sur Delsanne).

Jusque-là, la RUS était restée bien organisée et avait pu compter sur Vandermeulen pour repousser les frappes de Ouattara justement (11’ et 28’). Si Bova, par deux fois (5’ et 27’), avait alerté Cremers sur coup franc, les Rebecquois ont dû patienter le second acte pour trouver la faille et débloquer les débats avec un magnifique centre de Piret pour Lufimbu, à l’affût au deuxième poteau. Et avec ce même Ricci à l’assist pour Depotbecker (que beaucoup ont vu hors jeu) après un très bon travail préparatoire. "Je venais de loin, je provoquais et je l’ai vu esseulé, je suis resté lu cide pour lui donner. Je savais que Thomas (Depotbecker) n’allait pas rater ça. On est resté bien en place, on a suivi les consignes du coach. Ça a payé samedi soir. On a eu cette chance qu’ils soient réduits à dix, mais on prend tout ce qui vient."

La seule ombre au tableau a été la blessure à l’épaule de Devel qui est mal retombé dans un duel juste avant la pause et a dû aller à l’hôpital. "Je dédicace la victoire à Florian. À mon père aussi qui était présent et à Simon, un jeune des Espoirs qui est, actuellement, hospitalisé."

Arbitre: M. Sayoud.

Cartes jaunes : Ousmail, Luhaka, Piret, Traore, Lufimbu.

Carte rouge : Ouattara (45’).

Buts : Lufimbu (1-0, 52’), Depotbecker (2-0, 78’), Zenadji sur pen. (2-1, 85’).

REBECQ : Vandermeulen ; Cordaro, Devel (43’ Demolie), Delsanne, Camargo ; Kouame, Piret, Bova (92’ Lorenz), Depotbecker, Lufimbu, Bagayoko (72’ Traore)

URLC: Cremers, Salem, Nguessan, Luhaka, Nsungu ; Diarra (82’ Baiardo), Ousmail (87’ Lema), Kalonji (85’ Ozayr), Lubaki (57’ George), Zenadji, Ouattara.